Meliodas y los demás pecados capitales vuelven a la pantalla chica con su tercera temporada. Esta se titula “Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” y en Japón ya se pudo ver el primer episodio de la aclamada serie animada basada en el trabajo escrito de Nakaba Suzuki.

Existen algunos medios internacionales que han confundido la temporada 3 con una cuarta parte por el especial de televisión que agregó Netflix en su catálogo. El mismo fue un total de cuatro episodios que se estrenaron en el 2016, pero juntos solo extendieron las aventuras de los “Siete Pecados Capitales”.

En cambio, esta nueva temporada del anime se extenderá por un total de 24 episodios que también llegarían a modo de Blu-Ray y DVD. De momento aún no es claro si esta temporada irá de acorde al fin del manga, aunque es muy posible que haya una cuarta parte para contar el final de la historia de Meliodas.

¿Qué pasó en el primer capítulo del anime y qué pasará en el segundo? Esto es todo lo que se sabe del episodio 2 de “Seven Deadly Sins: Wrath of Gods”. ¡Cuidado! Podrían haber spoilers de la tercera temporada de este anime más adelante y lo que pasó en el manga durante los siguientes capítulos que ya cubrió la serie animada.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 1 DE "SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF GODS"?

Diseño de personajes de los Pecados, Elizabeth y Hawk para esta nueva temporada de #NanatsuNoTaizai. pic.twitter.com/eW3EKTlaOS — Ïńfęrnø [𝙂𝙤𝙬𝙩𝙝𝙚𝙧.] (@SpaceFuckingBoy) October 10, 2019

El capítulo comienza con Meliodas y Ban rescatando a lo que parece ser un grupo de esclavos humanos siendo llevados por algunos demonios. De pronto, se hace un pequeño resumen de lo que pasó en las anteriores temporadas y comienza el opening oficial de estos nuevos episodios:

Luego, vemos como algunos soldados junto a los ciudadanos del reino, mismo donde lucharon los “Siete Pecados Capitales” y ciertos miembros de los ‘Diez Mandamientos’, comienzan a reconstruir las edificaciones que habían sido dañadas durante el último choque de poderes.

Sin embargo, también se ve como los pobladores sufres las consecuencias de los actos de Meliodas y sus compañeros, además del hecho que aún algunas aldeas son controladas por los demonios fuera de la capital.

En otra parte del reino, se observa como un pequeño niño intenta enfrentarse a un demonio gigante y amarillo que estaba capturando humanos. Este llama a otros demonios para invadir la aldea, pero el niño sigue luchando e inspira a los demás a enfrentarse a esta amenaza. Lastimosamente, todos son derrotados fácilmente.

De pronto, un demonio cae y se revela que los “Siete Pecados Capitales” estaban allí. Todos pelean con los demonios demostrando sus poderes mágicos, rescatando al niño y a los demás pobladores. Como último recurso, el demonio llama a más compañeros voladores que son derrotados de un solo golpe por Meliodas con su poder de contraataque.

Al final, todos son curados con el poder de Elizabeth, quien también viajaba con los “Siete Pecados Capitales”. El niño les agradece y le pregunta a Meliodas por qué habían salvado esa aldea en específico. Este solo responde que es su deber.

De regreso al reino, se realiza un anuncio de apoyo a los 'Siete Pecados Capitales' ante los caballeros sacro, y se asigna también a algunos de ellos para que acompañen a los nuevos guerreros que lucharán contra los demonios.

Para finalizar el capítulo, Meliodas se pregunta qué pasó con King y con Diane, quienes se encuentran sorpresivamente en lo que parece ser un baño termal y terminan teniendo el momento más vergonzoso de sus vidas.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 2 DE "SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF GODS"?

Como ya se mencionó, el capítulo anterior culminó con King y Diane en una situación muy incómoda, ya que al parecer ambos compartieron sin saberlo un baño termal estando desnudos.

Por lo que se sabe del manga, el siguiente episodio tendrá a ambos como protagonistas. Luego de ese bochornoso momento, King y Diane siguen caminando por el bosque de las hadas hasta que se encuentran con Matrona, quien se había refugiado en ese lugar junto a otros compañeros.

Aquí hablan un poco y, a pesar de las advertencias de una de las hadas, King y Diane comienzan a bailar para relajarse un poco. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, son transportados a otro lugar, dejando perplejos a todos los presentes.

Ellos despiertan y ven que están frente a Drole, el Rey Gigante que había creado la danza que sacudió la Tierra, y a Gloxinia, el primer Rey Hada, quienes ahora son parte de los Diez Mandamientos del Clan de los Demonios. Ambos tienen el mandamiento de la Paciencia y Reposo respectivamente.

¿El capítulo terminará con el inicio del enfrentamiento de estos cuatro personajes? ¿O tal vez lo extenderán hasta el siguiente capítulo del manga? De ser así, se demostrará qué tan fuertes son realmente estos demonios y lo que pasará con King y Diane antes de volver con Meliodas y los otros pecados capitales.

TRÁILER DEL CAPÍTULO 2 DE "SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF GODS"

De momento, Studio Deen no ha liberado ningún tráiler o avance del segundo episodio de “Seven Deadly Sins: Wrath of Gods”, ya que al parecer se utilizó este tiempo al final del primer capítulo para anunciar un evento en Japón del fin de semana, aunque el mismo también ha sido cancelado por la amenaza de un tifón en la zona.

Por otro lado, el Twitter oficial del anime liberó los primeros minutos del capítulo 1 de la nueva temporada, algo por el cuál los fans están agradecidos ya que en muchas partes del mundo aún no se puede ver de manera oficial esta temporada.

¿CÓMO, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 2 DE "SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF GODS"?

“Seven Deadly Sins: Wrath of Gods” comenzó su transmisión de forma semanal en Japón a través de TV Tokyo desde el pasado miércoles 9 de octubre. El capítulo 2 se estrenará el próximo miércoles 16 de octubre en el canal japonés a las 5:55 pm (hora local), mientras que en BS TV Tokyo estará disponible el jueves 17 de octubre a las 00:59 am (hora local), según precisó el mismo sitio oficial de la franquicia.

El equivalente horario por país es el siguiente:

Perú, Colombia, México y Ecuador: miércoles 16 de octubre a las 3:55 am

Bolivia y Estados Unidos (este): miércoles 16 de octubre a las 4:55 am

Argentina, Chile: miércoles 16 de octubre a las 5:55 am

España: miércoles 16 de octubre 10:55 am

Esta nueva temporada de “Seven Deadly Sins” está siendo producida por el Studio DEEN y tendrá 24 episodios. Sin embargo, existe un pequeño problema con la transmisión en sitios oficiales fuera de Japón, ya que se sabe que Netflix tiene los derechos oficiales, pero es posible que no se estrene esta temporada hasta el próximo año.

Esto quiere decir que recién se vería la serie en el resto del mundo, incluida América Latina, una vez termine su emisión original en Japón, al igual que pasó con la anterior entrega. La temporada 3 de “Nanatsu no Taizai” podría llegar a Netflix aproximadamente en julio o agosto del próximo año, ya que se ha estimado que en Japón la serie continuará de largo hasta marzo del 2020.