"Sex and the City" cumple 20 años: ¿Habrá tercera película? | FOTOS

Mucho antes de "Game of Thrones", "Sex and the City" fue la serie que otorgó al canal HBO su mayor popularidad. Por el lado de la crítica nunca pudo vencer a "The Sopranos", pero se convirtió en un fenómeno cultural de seis temporadas y dos películas. Pero dos cintas resulta insuficiente para los fans.

Como el 6 de junio próximo "Sex and the City" cumple 20 años desde su primera emisión, en la galería que abre este artículo repasamos las veces que el elenco explicó por qué no habrá una tercera entrega para cine. Originalmente, los testimonios fueron recopilados por People.

En líneas generales, tras el estreno de "Sex and the City 2" en 2010, el elenco no tenía intenciones de hacer otra película y así se mantuvo todo por años. Pero en 2017 Sarah Jessica Parker, que en la serie interpretó a Carrie Bradshaw, dijo estar decepcionada porque las negociaciones se vieron frustradas.

Por aquellas épocas surgió el rumor de que Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones, fue la responsable de que el proyecto se frustrara. Se le acusó de alargar las negociaciones y abandonarlas al último minuto. Ella respondió, simplemente, que no quiere hacer la película. Se sabe que ella y Parker tuvieron una relación muy tensa en el set de la serie.

"Sex and the City" cuenta la historia de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) y Samantha Jones (Kim Cattrall), amigas neoyorquinas que siempre están para apoyarse cuando se trata de recibir consejos sobre cómo manejar su vida sentimental y sexual.