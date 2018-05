"Sex and the City": ¿Qué hicieron las actrices después de la serie?

Hay intérpretes que, tras un éxito, consiguen llevar su carrera por otros ámbitos, no estancarse. Se mantienen en el ojo público con nuevos roles de relevancia. ¿Ocurrió eso con las cuatro protagonistas de "Sex and the City"?

Cuando terminó "Sex and the City", que se transmitió por siete años en el canal HBO, Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) se convirtió en el nuevo rostro de las películas románticas. Allí la tenemos, por ejemplo, en la película "Novia por contrato", donde trabajó con Matthew McConaughey (quien tuvo un pequeño rol en la mencionada serie).

Tras unas películas más y apariciones especiales en series de TV, Parker consiguió su segunda serie de envergadura, "Divorce" (2016). También por el canal HBO, la producción cuenta la vida de una pareja que se divorcia por infidelidad.

Por su parte Kim Cattrall, que dio vida en "Sex and the City" a Samantha Jones, ha ido de un personaje a otro, sin ninguno que destaque particularmente. En 2010 trabajó para el director Roman Polanski en "El escritor fantasma", donde compartió la pantalla con Ewan McGregor.

Revisa la galería que abre este artículo para conocer los roles que las actrices tomaron al acabar la popular serie.

Creada por Darren Star, "Sex and the City" sigue la vida de cuatro amigas en la ciudad de Nueva York —Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes y Charlotte York— con enfoque en sus vidas sexuales y el cómo encontrar el amor es más difícil de lo que esperan.