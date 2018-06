Durante los seis años que se mantuvo en televisión, "Sex and the City" no fue solo una serie, sino una institución cultural, un estilo de vida para muchos fans en todo el mundo. Con la relevancia de la producción, no es de extrañar que grandes estrellas accedieran a participar en la filmación.

Ese fue el caso de Mathew McConaughey, quien se interpretó a sí mismo en "Sex and the City" cuando Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) fue a Hollywood para examinar las posibilidades de que sus columnas sean convertidas en una película.

Pero antes de conocer a Matthew Mcconaughey, Carrie se encuentra con una ejecutiva interpretada por Sarah Michelle Gellar; la cual se hizo famosa en todo el mundo por protagonizar la serie "Buffy: The Vampire Slayer" de Joss Whedon.

Revisa la galería que abre este artículo para conocer a otras estrellas invitadas que participaron en "Sex and the City" de HBO.

Creada por Darren Star, "Sex and the City" sigue las vidas de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis); quienes buscan en amor (y otras cosas) en Nueva York.

DATO

"Sex and the City" cumple 20 años este miércoles 6 de junio. A propósito, el canal E! Entertainment desarrollará una maratón en Estados Unidos.