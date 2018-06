El fenómeno cultural de "Sex and the City", que podría no volver jamás con la añorada tercera película, dejó momentos inolvidables, así como actores que se dejaron ver junto a Carrie, Miranda, Samantha y Charlotte antes de ser famosos por otras series y cintas.

A propósito del 20 aniversario de "Sex and the City", recordamos en la galería que abre este artículo a los actores (y una actriz) que aparecieron en la producción antes de darse a conocer en otros ámbitos. Uno de ellos es Bradley Cooper, recordado por "Silver Linings Playbook".

En "Sex and the City" Bradley Cooper fue Jake, que como muchos parecía ser un tipo perfecto... hasta que se burló de la apariencia de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en la portada de una revista.

La serie del canal HBO también contó con la aparición de Justin Theroux, que en años posteriores protagonizaría "The Leftovers" y se casaría con Jennifer Aniston. Él se dejó ver dos veces como dos personajes distintos. Ambos fueron indistinguibles por el maquillaje y vestuario utilizado.

Clark Gregg, el agente Coulson de "The Avengers", también estuvo en "Sex and the City", donde tuvo algunas citas con Miranda Hobbes. Conoce a otros actores que aparecieron en la serie antes de hacerse famosos en nuestra galería.

DATO

"Sex and the City" cumple 20 años el 6 de junio próximo. En honor a ello, el canal E! Entertainment transmitirá en Estados Unidos una maratón.