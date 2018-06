"Sex and the City": lo más raro que le ocurrió a las protagonistas

Si bien "Sex and the City", que este miércoles cumple 20 años desde su primera emisión por HBO, tuvo varios momentos de drama; se trató básicamente de una comedia. La serie, en varias oportunidades, mostró a sus personajes pasar de una situación complicada a otra.

A Samantha (Kim Cattrall), eso le ocurrió en repetidas oportunidades. La especialista en relaciones públicas le dio un sentido literal a su trabajo cuando tuvo sexo con un bombero en el área común de una estación. De un momento a otro ocurre una emergencia y todos los hombres de rojo aparecen.

Las otras chicas de "Sex and the City" también tienen experiencias tan o más extrañas. Por ejemplo, Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) contrató un ama de llaves que vio con malos que ella tenga entre sus pertenencias un juguete sexual. De ese modo, cuando la abogada no estuvo en casa, reemplazó el objeto con... una efigie de la Virgen María.

Charlotte tuvo su propia dosis de momentos poco comunes cuando Trey (Kyle MacLachlan), su primer esposo, le regala un bebé de cartón para que no se sienta tan mal por no ser físicamente capaz de dar a luz.

Creada por Darren Star, "Sex and the City" sigue las vidas de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis); quienes buscan en amor (y otras cosas) en Nueva York.

DATO

Por los 20 años de "Sex and the City", el canal E! Entertainment transmitirá una maratón de todos los episodios en Estados Unidos.