"Sex and the City" tendrá una súper maratón por sus 20 años

Este 6 de junio se cumplirán 20 años del estreno de "Sex and the City" y es con ese motivo que E! viene anunciando que emitirá una maratón de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker y compañía.

El especial televisivo está programado para el 8 de junio y tendrá como gran atractivo que transmitirá de forma cronológica los 94 episodios que tiene la serie. La emisión será continua y no tendrá pausas para presentar otros programas.

Más allá de la expectativa en torno al anuncio, muchos fans de la serie esperan la llegada de la tercera película que retome las vivencias de Carrie, Charlotte, Samantha y Miranda. Pese a que se tenía un guion listo para 2016, un año más tarde Sarah Jessica Parker confirmó que el proyecto había sido cancelado.

Los dos largometrajes de "Sex and the City" lanzados de hasta ahora se estrenaron en 2008 y 2010, respectivamente. A estas dos producciones hay que añadir una precuela llamada "The Carrie Diaries, serie televisiva que tuvo dos temporadas y fue emitida entre 2013 y 2014.

- MÁS DATOS -

"Sex and the City" se estrenó el 6 de junio de 1998 y finalizó el 22 de febrero de 2004, tras seis temporadas.

La serie está basada en el libro del mismo nombre, publicado en 1997 por la escritora Candace Bushnell y recopilaba los artículos que publicaba en su columna de The New York Observer.