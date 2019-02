Sex Education tendrá temporada 2 en Netflix | "Sex Education", creada por Laurie Nunn y protagonizada por Gillian Anderson y Asa Butterfield, es el más reciente éxito de Netflix, y aunque se estrenó el viernes 11 de enero de 2019, por su temática y por las preguntas que dejó su final de temporada, ya tiene asegurada una segunda entrega.

El viernes 1 de febrero, Netflix anunció la realización de una segunda temporada de ocho episodios de "Sex Education" y para compartir la noticia usó un video donde Otis Milburn, el personaje de Butterfield, es venerado al nivel de Regina George, de "Mean Girls".

"Es oficial, la segunda temporada está viniendo", escribió Netflix como leyenda para la divertida grabación.

"Sex Education" se centra en Otis, un adolescente todavía virgen que intenta explorar por sí mismo su sexualidad, pero sus inseguridades con respecto a su círculo social y sus capacidades, hacen de esto una tarea muy complicada.

Además, que su madre, Jean Thompson, sea una famosa terapeuta sexual, muy abierta al tema, pero con una preocupación extrema por su hijo, no ayudará al joven.

En estas circunstancias, Otis se asocia con Maeve, una “inteligente chica mala", para formar una clínica escolar que trate los extraños y maravillosos problemas sexuales de sus compañeros.

¿“SEX EDUCATION” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Por la premisa de “Sex Education” y por sus personajes, la renovación de la serie se daba por hecho incluso desde antes de su lanzamiento, aunque el anuncio de la renovación solo llegó tres semanas después.



En su momento. algunas páginas compararon esta serie con la comedia animada “Big Mouth”, que se enfoca en los momentos embarazosos de la pubertad de una manera caricaturesca a través de las manifestaciones de Hormone Monsters y Shame Wizards, con absurdas secuencias para comunicar las fantasías sexuales de sus personajes, aunque "Sex Education", por su parte, se mantiene en el mundo real y busca que las conversaciones incómodas sobre sexo tengan el mismo tono que, valga la redundancia, en la vida real.

El lanzamiento de estas producciones demuestra el interés de la audiencia por las producciones que se centran en los adolescentes y en los problemas que enfrentan durante esta etapa. "Atypical" y "On My Block" son series que, aunque no hablan directamente de sexo, abordan esta temática y ambas fueron renovadas para una segunda temporada.

Sin embargo, también hay casos como el de “Everything Sucks!” que solo consiguió una entrega en la plataforma digital.

En ese marco, la creadora de "Sex Education", Laurie Nunn, había adelantado que ya estaba trabajando en la segunda temporada de la serie, pero aclaró "no descubriremos, obviamente, si obtendremos otra serie por otro par de meses".



"Todo está en el aire. Definitivamente empezamos a pensar en ello. Así que tenemos algunas ideas que son emocionantes", declaró a Thrillist.

Asa Butterfield es Otis y Emma Mackey interpreta a Maeve en "Sex Education" (Foto: Netflix)

La showrunner también dijo en un comunicado de prensa que "Sex Education" es "una carta de amor británica contemporánea a los programas de televisión estadounidenses de secundaria que muchos de nosotros crecimos amando. Toma los tropos familiares del género y los empuja a un territorio nuevo y actual, contando una historia nostálgica de la mayoría de edad desde una perspectiva diferente”.

“El espectáculo se ha hecho pensando en los adolescentes, pero también reconoce que todo el mundo tuvo 16 años alguna vez. ¡En cualquier etapa de la vida en la que se encuentre, esperamos poder relacionarlos con lo insoportable, torpe y vulnerable de los besos, conflictos, gestos y primeros amores!”, agregó.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE "SEX EDUCATION"?

Al final de la primera temporada de "Sex Education", tanto Otis como su madre encuentran 'algo' de romance, mientras Maeve y Jackson sugieren que lo suyo realmente existe. Asimismo, Eric y Adam reconocen que se sienten atraídos el uno por el otro, pero Adam es sacado de la escuela por su padre, el director, y enviado a un colegio militar en la recta final del show. Es decir, los arcos están abiertos y una segunda entrega permitiría a todos estos personajes dar el siguiente paso.



"Estoy totalmente enamorado de todos los personajes y solo quiero pasar más tiempo con ellos. La serie uno es el gran viaje de Otis y creo que lo hará de nuevo si tenemos la suerte de obtener una serie dos", apuntó Nunn sobre una hipotética segunda temporada de "Sex Education".

"Siempre regresaremos a Otis. Es un personaje principal fantástico, pero el hecho de que tenemos este gran conjunto y estos increíbles actores jóvenes que también han aportado mucho a estos personajes, simplemente se siente como si pudiéramos ir a cualquier parte. Me encanta la idea de juntar diferentes personajes. Si no están juntos en una relación, simplemente (están) juntos en el espacio", agregó.

Nunn tampoco cerró las puertas a un acercamiento entre Otis y Maeve a pesar de que el final de la primera temporada en realidad los emparejó con otras personas.



"Podría suceder. Nunca se sabe", reconoció la escritora.

Sin embargo, Emma Mackey comentó que Otis "todavía necesita aprender" porque por el momento "no está listo para una relación", aunque su beso con Ola es un buen primer paso.



La actriz también señaló sobre la relación entre Emma y Eric que se encuentra en un punto "complicado". Según dijo a Cosmopolitan, "ya no sé dónde están, creo que ambos necesitan resolver algunas cosas".



"Creo que Maeve necesita centrarse en su amistad con Aimee y en su relación consigo misma, y ​​cuidarse a sí misma y conocerse a sí misma", manifestó.

Posteriormente, Nunn adelantó a Newsweek que en la segunda temporada llevaría a los personaje principales a nuevos lugares y otros "se volverán locos". "¡Cualquier cosa puede pasar!", enfatizó.



Por su parte, Mackey le rogó a su showrunner que haya "personajes femenino más complejos".



"Laurie, ¡sigue haciéndolos a nuestra manera!", pidió.

¿CUÁNDO SERÍA ESTRENADA LA TEMPORADA 2 DE "SEX EDUCATION"?

Por haber conseguido su renovación relativamente rápido, la segunda temporada de "Sex Education" podría estrenarse a principios del año 2020 por Netflix a nivel mundial. Como se trata de una serie original de bajo presupuesto de producción, podría grabarse rápido para llegar lo antes posible a la televisión.



En el caso de la primera temporada, el rodaje comenzó en mayo de 2018 y se estrenó ocho meses después. Es decir, la segunda entrega podría repetir la misma fórmula.