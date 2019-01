"Sex Education", ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

"Sex Education", creada por Laurie Nunn y protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma MacKey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells y Kedar Williams-Stirling, es uno de los últimos éxitos de Netflix, y aunque se estrenó recién el 11 de enero de 2019, debido a su temática los usuarios del servicio de streaming ya preguntan por una segunda temporada.

Esta serie se centra en Otis Thompson, un adolescente virgen que está en plena etapa de pubertad, y su camino al descubrimiento personal sexual. Sin embargo, su inseguridad con respecto a su círculo social y sus capacidades harán de esto una tarea muy complicada.

Además, que su madre Jean Thompson sea una famosa terapeuta sexual, muy abierta al tema, pero que su preocupación extrema por su hijo tenga resultados contraproducentes, no ayudará al joven.

En medio de ese momento de su vida, decide unirse a Maeve, una “inteligente chica mala” para establecer una clínica para tratar los extraños y maravillosos problemas de sus compañeros.

¿“SEX EDUCATION” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque Netflix aún no ha anunciado si “Sex Education” será renovada para una segunda temporada, debido a la premisa del show y a los personajes es muy probable que se confirmen nuevos episodios. Sin embargo, con el popular servicio streaming nada es seguro.



Algunos han comparado esta serie con la comedia animada “Big Mouth”, que se enfoca en los momentos embarazosos de la pubertad de una manera caricaturesca a través de las manifestaciones de Hormone Monsters y Shame Wizards, con absurdas secuencias para comunicar las fantasías sexuales de sus personajes. Mientras, "Sex Education" es más realista, se mantiene en el mundo real y busca que las conversaciones incómodas sobre el sexo tengan el mismo tono que en la vida real.

Esto demuestra el interés de la audiencia por las producciones que se centran en los adolescentes y en los problemas que enfrentan durante esta etapa. "Atypical" y "On My Block" son series que, aunque no hablan directamente de sexo abordan esa temática, y ambas fueron renovadas para una segunda temporada.

Sin embargo, también hay casos como “Everything Sucks!” que solo consiguieron una entrega. Así que solo queda esperar el comunicado oficial de Netflix.

Emma Mackey interpreta a Maeve en "Sex Education" (Foto: Netflix)

Sobre "Sex Educaction", Laurie Nunn, la creadora y showrunner, dijo en un comunicado de prensa que “es una carta de amor británica contemporánea a los programas de televisión estadounidenses de secundaria que muchos de nosotros crecimos amando. Toma los tropos familiares del género y los empuja a un territorio nuevo y actual, contando una historia nostálgica de la mayoría de edad desde una perspectiva diferente”.

“El espectáculo se ha hecho pensando en los adolescentes, pero también reconoce que todo el mundo tuvo 16 años alguna vez. ¡En cualquier etapa de la vida en la que se encuentre, esperamos poder relacionarnos con lo insoportable, torpe y vulnerable de los besos, conflictos, gestos y primeros amores!”, agregó.