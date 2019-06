"Sex and the City": a 21 años de su estreno en TV, 21 datos sobre la serie | FOTOS

Este 6 de junio se cumplen 21 años del estreno en televisión de "Sex and the City", la serie.

Transmitida por HBO, la historia protagonizada por Sara Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall estuvo al aire por seis temporadas y narraba la historia de cuatro amigas entre 30 y 40 años, la misma que abordaba el papel de la mujer soltera y sexualmente activa a fines de los noventa y principios del 2000.

Temas como el aborto, el cáncer, la homosexualidad, el sexo casual así como el anhelo de encontrar a nuestra media naranja, fueron abordados a lo largo de los seis años que duró la serie.

Llevada a la pantalla grande en 2008 y luego en 2010, se confirmó que no habrá una tercera parte de la historia luego que se hiciera pública la mala relación de dos de sus protagonistas: Sara Jessica Parker y Kim Cattrall.

Michael Patrick King, escritor y productor ejecutivo de la serie y de las películas, contó que los roces entre Cattrall y Parker se dieron desde un inicio, sobre todo por los sueldos y el protagonismo de sus personajes.

"El programa no existía si Sarah Jessica no era la estrella del programa. Kim no estaba en el apogeo de su carrera, Kristin estaba debajo de ella en términos de notabilidad, Cynthia era una actriz de teatro", explicó King.



A continuación, 21 datos curiosos de "Sex and the City", a 21 años de su estreno en televisión.



1-Está basada en una serie de ensayos del mismo nombre -"Sexo en la ciudad"- de Candace Bushnell.

2-Bushnell recibió 60 mil dólares por los derechos de autor.

3-Fue una de las primeras series en tratar abiertamente temas sexuales.

4-Tuvo únicamente 6 temporadas y 94 episodios.

5-Músicos como Jon Bon Jovi y Alanis Morissett hicieron cameos.

6-El éxito de la serie llevó a que personajes como el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aparecieran.

7-En 2008 se estrenó la cinta homónima y dos años después llegó la segunda entrega.

8-Cinco dólares fue lo que costó el mítico tutú de Carrie.

9-En 2017 la actriz Kim Cattrall declaró que en realidad las protagonistas nunca fueron amigas, simplemente colegas.

10-Carrie (Sarah Jessica Parker) escribe una columna del mismo nombre de la serie en el ficticio "The New York Star".

11-Su último episodio se transmitió en 22 de febrero de 2004.

12-Los diferentes outfits utilizados en la serie nunca se repitieron, únicamente un abrigo que usó Carrie se vio en el primer y último episodio.

13-El contrato de Sarah Jessica Parker decía que no haría escenas de desnudo.

14-Durante el rodaje de la quinta temporada, Parker estaba embarazada por lo que la entrega solo contó con 8 episodios.

15-Victoria Beckham estuvo a punto de aparecer en la primera película pero su agenda no se lo permitió.

16-Matthew McConaughey hace un cameo. Su personaje lo rechazó George Clooney.

17-Uno de los creadores de la serie es Darren Star quien también está detrás de Beverly Hills 90210 y Melrose Place.

18-El personaje de Mr. Big se inspiró en el ejecutivo Ron Galtti, ex novio de Bushnell. Fue interpretado por Chris Noth.

19-El personaje de Carrie estaba planeado para ser castaño pero de último momento fue cambiada para ser rubia al igual que Bushnell.

20-Cynthia Nixon contendió el año pasado para ser la primera gobernadora de Nueva York.

21-Los planes de filmar el tercer largometraje permanecen en pausa.