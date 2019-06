Shailene Woodley: la ascendente carrera de la estrella de "Big Little Lies"

La actriz estadounidense Shailene Woodley es una de las protagonistas de la serie de HBO "Big Little Lies", en dicha ficción comparte roles con Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Zoë Kravitz. La intérprete ha tenido una carrera bastante exitosa, hacemos un repaso por las películas y series que ha protagonizado.

Woodley empezó en la actuación cuando apenas tenía 8 años con la película para televisión "Replacing Dad". Después de ese rol, tuvo otros pequeños en "The District", "Without A Trace" y "Felicity: An American Girl Adventure".

En el 2008, la joven actriz se convirtió en la protagonista de la serie "The Secret Life of the American Teenager", en la que interpretó a Amy Juergens, una joven adolescente que queda embarazada. Ella tendrá que sobrellevar la maternidad y la secundaria. La ficción tuvo cinco temporadas.

En el 2011, protagonizó la película "The Descendants" junto a George Clooney. Por este papel fue candidata al Globo de Oro como mejor actriz de reparto.

En el 2014, la intérprete protagonizó la exitosa y romántica película "Bajo la misma estrella". Por este rol recibió varios MTV Movie Awards. Ese mismo año, también formó parte de la saga "Divergente Series". Por estas cintas también recibió varios reconocimientos.

En el 2016, compartió roles con Joseph Gordon-Levitt en la película "Snowden", cinta biográfica y de suspenso estadounidense que habla de Edward Snowden y está basada en los libros "The Snowden Files" de Luke Harding y Time of the Octopus de Anatoly Kucherena.

BIG LITTLE LIES

La serie "Big Little Lies" narra la vida de Celeste, Jane y Madeline, tres madres que viven en Monterrey, un pueblo en el Norte de California. Jane, quien acaba de mudarse, es una madre soltera en busca de una mejor vida. Las tres se convertirán en grandes amigas que cuidarán una de la otra, hasta en los peores momentos.



Estas tres mujeres establecen unos lazos muy fuertes que las convierten en aliadas dentro una comunidad en la que nada es lo que parece. Sus vidas son sacudidas por un brutal asesinato, ocurrido durante una gala benéfica que organiza la escuela primaria a la que asisten sus hijos.