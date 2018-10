Shakira lanzará "Shakira Dream", una serie biográfica para web

Shakira lanzará una serie web biográfica llamada "Shakira Dream", en la que narrará sus vivencias, revelará secretos de su familia y hablará sobre el camino recorrido hasta convertirse en una estrella, dijo Caracol TV.

"El primer capítulo del nuevo proyecto de la cantante colombiana llevará como título 'Music is My Life' (La Música es Mi Vida) (...) Cabe recordar que 'Shakira Dream' es el nombre que también llevará su nueva fragancia", dijo Caracol TV en su página de internet.

Shakira, quien tiene previsto realizar una gira latinoamericana en octubre y noviembre, luego publicó en sus redes sociales un adelanto, que incluye un video que hace un breve repaso de su carrera.

"'La música es mi vida/Music is my life'. No se pierdan el primer episodio de la serie de #ShakiraDream, la nueva fragancia de Shakira", escribió en Instagram la cantante de 41 años nacida en Barranquilla.

"Mi sueño fue siempre el de crear y el de expresarme porque solo así me sentía verdaderamente libre. Un sueño nunca se acaba, un sueño siempre está vivo, hay que luchar y luchar día a día para conseguirlo", dice Shakira en el video.

EN VIDEO: tráiler de "Shakira Dream". (Fuente: YouTube)

Su gira, "El Dorado World Tour", comenzó el año pasado, pero debió ser interrumpida por una hemorragia en las cuerdas vocales que la llevó a postergar algunos conciertos.

"En todos los años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar. Por ello y con gran pesar debo anunciarles que me veo en la obligación de postergar mi gira europea hasta el 2018, para permitirle a mi cuerpo algunas semanas necesarias y dedicadas a mi recuperación total", había explicado en noviembre del año pasado.

Casada con el futbolista español Gerard Piqué y madre de dos hijos, ha ganado más de 200 premios y es una de las cantantes y compositoras latinoamericanas más reconocidas en el mundo.

Cuando lanzó su álbum "El Dorado" en mayo del 2017, el primero en español desde 2010, dijo que la gira le permitiría reencontrarse con sus seguidores y volver a los escenarios.

Shakira comenzará su gira latinoamericana el 11 de octubre en el Estadio Azteca de México, que también la llevará a la República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia, donde dará su último concierto el 3 de noviembre.