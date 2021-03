La temporada final del anime “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”) transmitió el último episodio que tenía programado este domingo 28 de marzo; no obstante la historia está lejos de terminar. Al final del capítulo se incluyó un anuncio sobre el futuro de la serie.

De manera posterior a la emisión en el canal japonés NHK, el video fue compartido por la cuenta Twitter oficial del anime, donde se precisa que el episodio 76 de la serie, titulado “Condena”, llegará en la próxima temporada de animes de invierno.

A continuación, SPOILERS de los próximos episodios:

El adelanto muestra a Ymir, considerada una diosa por los eldianos de Liberio. En los nuevos episodios se conocerá la historia del personaje, incluyendo el cómo se convirtió en la primera portadora del poder de los titanes.

(Fin de los SPOILERS)

“Attack on Titan: The Final Season” - parte 2: fecha de estreno

¿Cuándo llegarán los nuevos episodios de la serie? De acuerdo a la cuenta Facebook oficial de la serie animada, esto ocurrirá en el 2022. El invierno japonés de desarrolla siempre a inicios de año.

Los nuevos episodios adaptarán el arco final de la historia, que inicia inmediatamente después de lo mostrado en el episodio 75 del anime. Adaptarán los últimos episodios del manga, que está cerca de finalizar.

El manga de “Attack on Titan” publicará su último capítulo en abril por medio de la revista Bessatsu Shōnen Magazine de editorial Kodansha, escrito y dibujado por Hajime Isayama desde el 2009.

Dato

Puedes ver todo “Attack on Titan” en Crunchyroll.

