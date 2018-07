Silvia Pinal reveló que le escribió una carta a Luis Miguel para que conociera a su hija

La conductora de televisión y actriz Silvia Pinal contó en una entrevista para el programa "Hoy" que se animó a escribirle una carta al cantante Luis Miguel para que conociera y conviviera con su bisnieta Michelle Salas.

La actriz mexicana dijo que no está segura si esta carta fue el verdadero motivo por el que "El Sol" decidió acercarse a su bisnieta Michelle.



"Le di a una carta a (Rafael) Herrerías porque era muy amigo de él, de Luis Miguel, pero no sé hasta qué punto haya logrado algo, porque yo no lo he visto, ni me urge, ni me interesa, pero sí me gustó que tuviera contacto con Michelle porque eso es lo que me interesaba", contó.



La estrella mexicana decidió reservarse lo que le escribió a Luis Miguel en aquella carta. "Yo no les digo lo que decía, pero el resultado fue bueno porque estuvo y está en contacto con su hija, incluso en Los Ángeles vivieron juntos un rato y que todo caminó muy bien", reveló.

Pinal no quiso dar más detalles de la relación que lleva su bisnieta y el artista en la actualidad.



Por ahora sigue siendo un misterio si modelo está nuevamente distanciada de su famoso padre tras revelarse en qué circunstancias sus padres se conocieron. Lo que sí se sabe es que Michelle no ve "Luis Miguel, la serie", según las palabras de su hermana menor, Camila.