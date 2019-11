El anuncio de Netflix, a través de las redes sociales, de su nuevo proyecto “Sky Rojo” viene causando sensación en todo el público que ya espera con ansias ver en streaming esta nueva serie, cuyos creadores son nada más y nada menos que los de “La casa de papel”, lo cual garantizaría ser un rotundo éxito.

En Argentina están más que felices pues se conoció que Lali Espósito será una de las protagonistas de esta nueva historia que promete atrapar a todo aquel que la vea. Y no es para menos, la actriz y cantante argentina, confirmó muy emocionada su participación en la serie española.

“Noticia de último momento, me voy a hacer una serie a España. La serie se llama ‘Sky Rojo’, hago de argentina y el autor es Alex Pina, de ‘La casa de Papel’. Él es un genio, y no saben lo que es la serie, yo estoy leyendo los libros y diciendo: ‘¿Qué?’. Ya me voy a España muy pronto, pero hay que meterle porque es una serie intensa, ya verán por qué, no podemos contar mucho de la trama”, señaló en una entrevista a Susana Jiménez.

Para conocer más sobre la nueva apuesta de streamig, te damos a conocer todo sobre esta serie.

Lali Espósito está emocionada de ser una de las protagonistas de la serie española. (Foto: AFP)

FECHA DE ESTRENO

El anuncio de Netflix de su próximo proyecto fue lanzado a través de su cuenta de Twitter el pasado 14 de noviembre y debido a que es reciente, se supo que las grabaciones comenzaron el 18 de noviembre y luego se trasladará a Arico en Tenerife.

“El año que viene pintamos el cielo de rojo. La nueva serie de Álex Pina, el creador de ‘La Casa de Papel’, se llama ‘Sky Rojo’ y está protagonizada por Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Lali Espósito, Yany Prado y Enric Auquer”, escribió en su red social.

Debido a que esto recién comienza, no se tiene ni fecha de estreno y menos un tráiler, pero lo que sí tenemos son más detalles de esta serie que promete atraparnos.

HISTORIA DE “SKY ROJO”

“Sky rojo” es un drama de acción que abordará la vida de un grupo de mujeres que trabaja en un club nocturno, siendo damas de compañía y que constantemente son explotadas por los que manejan este negocio.

Debido a los maltratos buscan escapar y tres de ellas lo logran, pero para esto hieren gravemente al proxeneta que las retenía y lo dejan con medio cuerpo paralizado.

Es así como las mujeres, una cubana (Yany Prado), una argentina (Lali Espósito) y una española (Verónika Sánchez), comienzan un viaje en el que desconfían de todos. Por un lado, los sicarios de su anterior verdugo las están buscando para matarlas; y por el otro, no pueden pedir ayuda a la policía porque cometieron varios delitos anteriormente.

“SKY ROJO” HABLA DE LA PROSTITUCIÓN

Al respecto, Álex Pina, quien trabaja en el guion junto a Esther Martínez Lobato, emitieron un comunicado y dieron a conocer más detalles de la trama.

“Es la historia de una cacería de tres mujeres. Adrenalina en un género de persecución constante, donde seis personajes carismáticos actúan de manera inclemente. Y, por debajo de ellos, retratamos la impunidad, la ambigüedad y la realidad brutal de la prostitución, y los retratos psicológicos de los que se sitúan a ambos lados de la balanza. Es un caballo de Troya que irrumpe en la pantalla con la carcasa del hedonismo, la estética, y la acción, pero donde subyace el calado turbio y los dilemas que harán oscilar al espectador en esa misma ambigüedad moral”, se lee.

Se conoció que “Sky Rojo” tendrá dos temporadas, cada una de ocho episodios de 25 minutos.

Lali Espósito dio a conocer que las grabaciones se inician en España. (Foto: AFP)

PERSONAJES

Los protagonistas de esa nueva serie española serán Lali Espósito, Verónica Sánchez, Yany Prado, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer.

Asimismo, entre los personajes hay rostros conocidos por los televidentes argentinos de Nteflix como: Asier Etxeandia, quien participó de Velvet y Miguel Ángel Silvestre que fue parte de esa serie y de “Sense8” y “Sin tetas no hay paraíso”, publicó La Nación.

PRODUCCIÓN

Álex Pina, Martínez Lobato y Jesús Colmenar son los productores ejecutivos de esta nueva propuesta de Vancouver Media para Netflix.

Por su parte, David Barrocal y Migue Amoedo son los coproductores ejecutivos, mientras que Eduardo Chapero-Jackson y Javier Quintas son los directores.

Los guionistas son Álex Pina, Martínez Lobato, David Barrocal, Javier Gómez Santander, Mercedes Rodrigo y Manuel Jabois.