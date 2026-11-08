Resumen

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Lauren Patel y Pearce Quigley en "Small Prophets," ahora transmitiéndose por Apple TV.
Lauren Patel y Pearce Quigley en "Small Prophets," ahora transmitiéndose por Apple TV.
/ Apple TV
Por Alfonso Rivadeneyra García

Hay veces en que la realidad no alcanza para contar ciertas historias. Para todo lo demás está la fantasía y eso lo sabe Mackenzie Crook, creador de la serie británica “Pequeños profetas” (“Small Prophets”, Apple TV). Una historia que parte del sitio menos extraordinario posible: un suburbio de Manchester, con adolescentes ensimismados y vecinos chismosos. Pero en una de estas casas con jardín y cerco ocurre un acto sobrenatural.

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