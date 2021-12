South Park, post COVID: fecha de estreno del segundo especial, 'El regreso del covid'

La famosa serie juvenil South Park, lanzará la segunda parte de “El regreso del Covid, que se estrenará el próximo 16 de diciembre en Estados Unidos. La primera parte fue todo un éxito, donde Kyle, Stan, Cartman y Kenny se muestran en su etapa de adultos.

Paramount+ fue el encargo de anunciar la fecha de estreno del siguiente episodio de la exitosa serie que es la continuación de “South Park: Post Covid” mundo posterior al coronavirus, que se estrenó a fines de noviembre.

En tal sentido, en esta segunda parte South Park también tendrá una ambientación en el futuro y seguirá mostrando las versiones adultas de Stan, Kyle y Cartman, que harán lo posible por retroceder en el tiempo y asegurar que la pandemia no ocurra y así salvar la vida de Kenny.





¿CUÁNDO SE ESTRENA EL NUEVO CAPÍTULO DE SOUTH PARK: POST COVID: EL REGRESO DEL COVID?

Atención fanáticos de South Park, el especial de Post Covid: The Return of Covid”, ya tiene fecha de estreno y será el 16 de diciembre. Cabe mencionar que aún no hay fecha de estreno en Latinoamérica, pero se sabe que estará disponible en Paramount+.

¿CÓMO VER “SOUTH PARK: POST COVID: THE RETURN OF COVID”?

El especial de South Park tendrá su estreno oficial en Paramount+ en Estados Unidos, desde el último episodio de la temporada 23 en diciembre de 2019.

En esta ocasión, según la sipnosis, los divertidos personajes tendrán el objetivo de retroceder en el tiempo para asegurarse de que el COVID nunca sucediera y salvar la vida de Kenny.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “SOUTH PARK: POST COVID: THE RETURN OF COVID” EN AMÉRICA LATINA?

Aún no se tiene fecha de estreno para los fanáticos latinoamericanos.

Anteriormente para México estaba disponible en Claro Video, solo para los suscriptores por la alianza con Paramount Plus, en esta ocasión se espera que se vuelva a transmitir por ese medio.

¿CÓMO SUSCRIBIRSE A PARAMOUNT PLUS?

El servicio de streaming Paramount+, tiene una suscripción de pago con un contenido variado y entretenido premiun para todas la edades. Ahora se encuentra disponible en los EE. UU., Canadá, América Latina, los países nórdicos y Australia, y se espera que se llegue en 45 mercados adicionales para fines de 2022. LA SINOPSIS DE SOUTH PARK: POST COVID: EL REGRESO DEL COVID

PRIMERA PARTE “POST-COVID” DE SOUTH PARK

Kyle, Cartman y Stan, en la primera parte de la historia, se encuentran luego muchos años para asistir al funeral de Kenny, quien falleció a causa de una nueva variante del coronavirus llamada COVID Delta+ Rewards. Además, deducen que en South Park pudo haberse generando la pandemia.

TE PUEDE INTERESAR