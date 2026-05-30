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En este universo, Ben Reilly (Nicolas Cage) dejó de ser el Hombre Araña luego de una tragedia personal. Pero volverá para buscar justicia.
En este universo, Ben Reilly (Nicolas Cage) dejó de ser el Hombre Araña luego de una tragedia personal. Pero volverá para buscar justicia.
/ Prime Video
Por Alfonso Rivadeneyra García

Esta ya no es la era de los superhéroes en la pantalla, donde las historias podían ser las mismas de siempre para funcionar. En la mejor tradición del Hollywood, es la combinación de géneros el arma para capturar a la audiencia; eso y el talento reconocible. “Spider-Noir” (Prime Video) tiene ambas cosas. Una serie de ocho episodios, todos lanzados el mismo día, que toma a un personaje secundario de la película “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y lo convierte en protagonista.

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