Spider-Man, No Way Home: lo que se sabe sobre su llegada a Netflix y HBO MAX en el 2022

Después del éxito del estreno de Spider-Man: No Way Home, la cinta de Marvel ha dado mucho de qué hablar y los fanáticos se preguntan cuándo llegará al catálogo de plataformas streaming como HBO Max y Netflix en el 2022. Si no alcanzaste un boleto para una de las funciones en el cine, esta podría ser una buena oportunidad para ti.

El Manager de HBO Latinoamérica, Luis Durán ha causado ilusión en los miles de fanáticos del personaje arácnido, al revelar por sus redes sociales la posibilidad de que veamos en las plataformas de streaming antes de lo esperado, junto con otros grandes estrenos.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ SPIDERMAN: NO WAY HOME?

El esperado estreno fue el pasado 15 de diciembre a las 11:00 horas de la ciudad de México, cuando cientos de fanáticos fueron testigos de Spider-Man: No Way Home.

Deadline, informa que esta película está batiendo récords de taquilla a nivel internacional. En el Reino Unido recaudó 10.1 millones de dólares en una película que se estrenó en un miércoles.

Pero en tierras aztecas no es diferente, pues recaudó más de 9 millones de dólares en su primer día de exhibición, ubicándose como la cinta más taquillera en este rubro.

¿LLEGARÁ SPIDERMAN: NO WAY HOME A HBO MAX Y NETFLIX EN 2022?

Según la información aportada por Luis Durán, General Manager de HBO Latinoamérica, si tendríamos a Spider-Man: No Way Home en HBO en la primera mitad del 2022.

No indicó una fecha aproximada, sólo que durante el primer semestre, pero siguiendo con la línea de la plataforma, donde las películas que salen de cartelera llegan en un aproximado de 2 meses (dependiendo el filme), podríamos ver al Hombre Raña por febrero o marzo del próximo año.

“Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar... En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max”, se lee en el mensaje que escribió el General Manager de HBO Latinoamérica en Twitter.

¿ES LA MEJOR PELÍCULA DE SPIDERMAN, HASTA EL MOMENTO?

La euforia que causó Spider-Man: No Way Home, dejó satisfechos a los fanáticos de Spidey, y han roto récords de taquilla en varios países.

¿CUÁNTAS ESCENAS POST CRÉDITOS TIENE SPIDERMAN: NO WAY HOME?

Como es costumbre en las películas de Marvel, al finalizar las cintas, Spider-Man: No Way Home cuenta con dos escenas postcréditos. No salgas del cine si antes verlos porque te dejaran con ganas de querer saber más.





