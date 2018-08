"Spiderman": ¿Tom Holland reveló accidentalmente a un nuevo villano?

Tom Holland suele ser bastante activo en las redes, sobre todo en Instagram, por lo que no es de extrañar que recientemente haya regalado un inesperado vistazo a las grabaciones de "Spiderman: Far From Home", la secuela de "Homecoming".

En el video, Holland señala en tono de broma que él hace siempre sus propias escenas de acción. Acto seguido, el doble que aparece a lo lejos, es lanzado por un potente chorro de agua y un sistema de hilos 'invisibles'.

Más allá de la evidente intención cómica del clip, los seguidores de Spiderman vieron algo mucho más revelador: la posibilidad de que el actor haya revelado la presencia de otro villano en el nuevo largometraje.

Una publicación compartida de ✌️ (@tomholland2013) el 14 Ago, 2018 a las 11:53 PDT

La conclusión obvia de muchos es que se trataría de Hydro-Man, personaje surgido de los cómics de "Spiderman". Este súper villano tiene la capacidad de transformarse en una sustancia líquida y usar esta forma para ingresar a lugares inaccesibles para otros, además de manipular el agua a su alrededor para lanzar potentes chorros.

De momento, los villanos confirmados para el nuevo largometraje son Vulture y Mysterio, quienes serán interpretados por Michael Keaton –nuevamente– y Jake Gyllenhaal.

Del reparto conocido de "Spiderman: Far From Home", los únicos actores que cuentan con papeles no especificados son J. B. Smoove, Oli Hill y Remy Hii. Todos estos artistas tienen perfiles muy distintos, por los que queda la duda sobre la versión de Hydro-Man que interpretarían o si el personaje podría terminar recayendo en otro actor.

De momento, todo es especulación, pero los fans de Spiderman siguen debatiendo sobre la próxima película del popular héroe arácnido.