Es común que cada año más series clásicas, que aparecieron antes de la alta definición, sean remasterizadas para aprovechar los nuevos formatos. “Los Simpson” (”The Simpsons”) es una de estas historias, y desde este 31 de agosto está disponible, por primera vez, en su totalidad por una plataforma de streaming, Star+. ¿Pero remasterizar es siempre lo mejor? No si es que el producto pierde algo en el proceso.

Al registrarte en Disney+ y reproducir los episodios clásicos de los Simpson, desde el episodio 1 de la temporada 1 hasta el episodio 9 de la temporada 20, verás de manera automática la proporción de cuadro 16:9, que no es la original, de 4:3.

Captura de una escena del episodio 16 de la cuarta temporada de "Los Simpson". Foto: Star+.

La imagen encima de este párrafo ha perdido el segmento superior debido al cambio de proporción. En la transmisión original, se aprecia que las tres variedades de cerveza Duff provienen del mismo tubo; lo cual se pierde en Star+. La imagen debería verse así:

El chiste de la cerveza Duff, completo. Foto: Star.

¿Cómo ver “Los Simpson” en formato original?

Para ver “Los Simpson” sin recortes en el encuadre, hay que seleccionar la serie y dar clic a la pestaña “detalles”. Una vez allí, dar clic a “relación de aspecto remasterizada”, que debe pasar del color rojo al gris. Así sabrás que podrás ver las primeras 20 temporadas en su formato original.

Plataforma hermana de Disney+, Star+ está orientada a contenido general. Además de todas las temporadas de “Los Simpson”, la plataforma incluye series como “The Walking Dead” y “Grey’s Anatomy”; así como los documentales “Bios”, “Alerta Aeropuerto”; etc. También tendrá la nueva serie “Y: The Last Man”, basada en el aclamado cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra.

Los suscriptores de Star+ pueden disfrutar de nuevos contenidos originales creados en y para Latinoamérica. Las nuevas historias, que irán estrenando paulatinamente, abordan temáticas relativas a la cultura popular latinoamericana, en formato de ficción y no ficción, y a través de los géneros más diversos: el drama, con títulos como “Santa Evita”, “No fue mi culpa”, y una nueva temporada de “Impuros”; la comedia, con series como “El galán. La TV cambió, él no” y “Los protectores”; la comedia dramática, a través de producciones como “Terapia alternativa” y “El encargado”; el thriller, con títulos como “Insania” y “Horario estelar”; etc.

Los fanáticos del cine también cuentan con títulos recientes como “Judy”, así como éxitos de taquilla de todos los géneros como “Deadpool” y “Bohemian Rhapsody”. También pueden acceder a lanzamientos cinematográficos que estrenarán en streaming de forma exclusiva a través de Star+, como “Vacation Friends” y “Nomadland”, ganadora del Premio Oscar® a Mejor Película. Conoce más de la plataforma en https://www.starplus.com/

¿Cuánto cuesta Star+?

Si lo adquieres de manera independiente, S/ 37,9 soles al mes. También hay un paquete de Star+ y Disney+ a S/ 44,9 al mes.

