John Donald Francis Black, guionista, productor y editor de la mítica serie "Star Trek: The Original Serie" falleció a los 85 años de edad.

Según el portal oficial de "Star Trek", John D.F. Black murió por causas naturales el pasado 29 de noviembre en California. La noticia fue confirmada por su esposa, Mary Black, y revelada por el editor de John.

Black escribió "The Nake Time", episodio de la primera temporada de "Star Trek" que fue clave para establecer el personaje de Spock interpretado por Leonard Nimoy.

El capítulo en mención le valió a Black una nominación al Hugo Awards, premios que se otorgan de manera anual a los mejores trabajos de ciencia ficción, así como a otros méritos relacionados al género.

Luego, bajo el seudónimo de Ralph Willis, Black regresó a "Star Trek" para escribir el episodio "Justicia" de "Star Trek: The Next Generation" en la primera temporada del programa. También recibió créditos en "The Naked Now" de Next Generation, secuela de "The Naked Time".

"The Naked Now" fue el cuarto episodio de "Star Trek: The Original Series" que se emitió y es recordado por ser la primera vez que apareció en pantalla la raza Vulcano.

Cabe señalar que en 1972, Black ganó un Premio Edgar del Writers Guild of America a la Mejor Característica de Televisión o Miniseries Teleplay por su guión para la película "Thief".

Lejos del universo de "Star Trek", John D.F. Black también participó en producciones como "The Unearthly", "Lawman", "Mr. Novak", "Laredo", "The Fugitive", "Mary Tyler Moore", "Shaft", "The Carey Treatment", "Hombre de Atlantis", "Los Ángeles de Charlie", entre otras.