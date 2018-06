"Star Trek: Discovery" ha probado ser un gran éxito para CBS, por lo que la cadena ha anunciado recientemente que prolongará su colaboración con Alex Kurtzman, el creador de la serie, para expandir esta franquicia televisiva.

Lo realmente llamativo del acuerdo es que viene de no solo uno, sino varios proyectos, pues este incluye la creación de una nueva serie de "Star Trek", una miniserie y lo que únicamente es referido como "otras oportunidades de contenido.

Uno de los grandes proyectos sobre los que la prensa norteamericana ha especulado en los últimos días es una serie encabezada por Patrick Stewart, quien volvería al recordado papel de Jean-Luc Picard. Según The Hollywood Reporter, Kurtzman y otros productores son partidarios de un reinicio de "Star Trek: The Next Generation" con Picard al frente.

CBS no se ha querido pronunciar respecto a esto último porque sigue siendo únicamente una posibilidad que podría quedar descartada, pues el acuerdo con el actor está lejor de concretarse, más allá del interés que ha mostrado Patrick Stewart por un posible regreso a la franquicia.

Paralelamente, Variety reporta que las posibles producciones bajo la supervisión de Alex Kurtzman serían cuatro.

La primera sería una serie ambientada en la Academia de la FLota Estelar, estando a cargo del proyecto Stephanie Savage y Josh Schwartz. Como se recuerda ambos son los productores generales de la serie de Marvel "Runaways", que se emite en Hulu, y también se les conoce por creas programas como "Gossip Girl" y el 'reboot' de "Dynasty".

También se está trabajando en una serie de "Star Trek" de episodios limitados, aunque no se tiene mayor información con respecto a esta producción. Asimismo, hay otra serie limitada en desarrollo y estaría basada en la película "Star Trek II: la ira de Khan".

Finalmente, también se baraja la posibilidad de producir una serie animada, pero en este caso tampoco se conocen los detalles. Variety señala que CBS se negó a confirmar los detalles señalados líneas arriba.

El nuevo contrato firmado entre Alex Kurtzman y CBS le otorga al productor una enorme influencia sobre la franquicia. Además de los proyectos televisivos, Kurtzman fue uno de los guionistas de la película "Star Trek" (2009) y "Star Trek Into Darkness" (2013).