"Star Trek": William Shatner hace dura confesión sobre Leonard Nimoy 

Fueron inseparables dentro y fuera de los escenarios, pero pese a su gran amistad no se despidieron como quisieron. El actor William Shatner vivirá con el recuerdo de su amigo y una pregunta siempre rondará en su cabeza ¿Qué hizo para perder la amistad de Leonard Nimoy, su mejor amigo y compañero en "Star Trek"?

En su nuevo libro de memorias, el actor que interpretó al Capitán Kirk reveló diversos pasajes desconocidos de su vida, entre ellos cuando fue diagnosticado por error con cáncer y su profundo dolor por la pérdida de la amistad con Leonard Nimoy.

El actor de 87 años confesó que hasta el último día de su vida se cuestionará cuáles fueron las razones por las que su mejor amigo se molestó con él al punto de dejarle de hablar abruptamente poco tiempo antes de su muerte en 2015, a los 83 años.

My new memoir LIVE LONG AND…is now available wherever books are sold! Order it here: https://t.co/dI2NSIJArl pic.twitter.com/ZG2unw8q2X — William Shatner (@WilliamShatner) 4 de septiembre de 2018

"Después de todos esos años juntos, después del estrecho vínculo que habíamos formado, ¿qué pude haber hecho tan irremediable que ni siquiera me lo pudo decir? El productor reveló anteriormente que se sintió triste por lo ocurrido y que nadie podía entender por qué Nimoy se rehusó a participar del filme que estaba rodando", precisó Wlliam Shatner en "Live Long And... What I Learned Along the Way".

"En un principio pensé que estaba bromeando cuando dijo que no, porque él a veces se hacía el que decía 'No, no voy a hacer eso', pero después decía 'Sí'. Entonces yo pensé que eso era lo que estaba haciendo, pero en esa oportunidad verdaderamente dijo que no", aseguró Shatner.

"La verdad es que no entiendo por qué, pero es algo triste y es para siempre. No sé por qué me dejó de hablar", agregó el actor.

Sin embargo, algunos reportes señalan que Leonard Nimoy se molestó con William Shatner cuando este lo filmó sin su autorización para un documental que estaba haciendo sobre los capitanes de "Starship Enterprise".

Por otro lado, William Shatner fue duramente criticado por no asistir al funeral de su amigo Leonard Nimoy, ya que se encontraba participando de un evento de caridad en Florida.