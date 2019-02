"Star vs. las fuerzas del mal" no tendrá temporada 5: ¿por qué fue cancelada la serie de Disney XD?

La mañana del jueves 7 de febrero del 2019, Disney anunció oficialmente que la popular serie animada "Star vs. las fuerzas del mal" ("Star vs. the Forces of Evil") llegará a su final con su cuarta temporada. La misma será transmitida por Disney Channel y Disney XD a partir del 10 de marzo.

"Star vs. las fuerzas del mal" comenzó a transmitirse en Disney Channel en el 2015 y tiene en la actualidad más de 50 episodios. La tercera temporada concluyó en abril del año pasado, por lo que sus seguidores han permanecido sin nueva información desde hace un tiempo.

Esta última temporada se centrará en Star Butterfly y su mejor amigo Marco, quienes se enfrentarán a diversas sorpresas inusuales gracias a la Reina Eclipsa, la nueva gobernante de Mewni.

Algunas de estas sorpresas incluirán nuevos personajes con la voz de diferentes estrellas invitadas. Se ha confirmado que participarán Jaime Camil, Tony Hale, Gemma Whelan, Daniel Baker, Joel Martinez y Danielle Fishel. Todos ellos aparecerán en algún momento de la nueva temporada.

"Hemos puesto nuestro corazón y alma en esta temporada final, y no podemos esperar para celebrar la emocionante conclusión de las series a la que nuestros fans han permanecido tan leales en el camino", comentó Daron Nefcy, creadora y jefa ejecutiva de "Star vs. las fuerzas del mal".

Por el momento no han trascendido las razones por las que "Star vs. las fuerzas del mal", aunque tal podría responder a la historia en sí.

Star pasó de ser una niña traviesa y sin ningún interés en asumir su rol de princesa a una valiente líder que intenta eliminar la maldad y las desigualdades de su reino. Hasta este punto, el crecimiento del personaje es obvio y la cuarta temporada estaría configurada para que se convierta en reina de Mewni u opte por eliminar la monarquía de este lugar.