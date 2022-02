Conforme a los criterios de Saber más

Temuera Morrison (61) esperó su oportunidad por 15 años. Paciente, cordial en las convenciones de fans a las que acudió como el actor de “Star Wars” que tuvo roles pequeños, pero significativos. Por años fue un ‘embajador’ no oficial de la saga, hasta el 2020, cuando el mundo volvió a verlo en la franquicia espacial.

La leyenda

En la serie “The Mandalorian”, Morrison interpretó a Boba Fett, cazador de recompensas de la primera trilogía; personaje que, a pesar de no revelar nunca el rostro, fue uno de los más aclamados por generaciones de fans. La serie lo puso primero en conflicto con Din Djarin (Pedro Pascal), luego como su aliado y, al terminar la temporada, obtiene poder entre los criminales del desértico planeta Tatooine. Aquí empieza la serie propia del personaje: “El libro de Boba Fett”.

Boba Fett apareció por primera vez en “Star Wars Holiday Special” (1978), una producción para TV que por años Lucasfilm intentó mantener oculta por su dudosa calidad. Allí, Fett es un guerrero mandaloriano de dibujos animados. Recién en la película “El imperio contraataca” (1980), vemos al Boba de carne y hueso, que no muestra su rostro. Este personaje, de pocas palabras, pero eficaz, ganó fama entre los fans.

En “El regreso del jedi” (1983) vimos por última vez a boba Fett, quien cayó en el pozo de la peligrosa criatura Sarlacc, por lo que se le dio por muerto. Pero él, fiel a su reputación, sobrevivió. En “El libro de Boba Fett” ocupa el vacío de poder dejado por el mafioso Jabba, para lo cual tiene la ayuda de Fennec Shand (Ming-Na Wen), otra cazadora de recompensas de gran habilidad. La misión no es fácil, pues abundan los oportunistas que, como él, lo quieren todo.

En "The Book of Boba Fett" ("El libro de Boba Fett"), el cazador de recompensas tiene que hacer alianzas para mantener su poder. Foto: Star Wars/ Disney+.

El hombre tras la máscara

Nacido en Nueva Zelanda, Temuera Morrison empezó su carrera actoral en ‘soap operas’, equivalente anglosajón de las telenovelas. Tras ello dio el salto al cine, donde apareció en la película de culto neozelandesa “Once Were Warriors” (1994), donde interpreta a un alcohólico violento. En Hollywood, luego de participar en la secuela de “Speed” (“Máxima velocidad”), llegó a las precuelas de “Star Wars” con “El ataque de los clones”, donde interpretó a Jango Fett.

Jango Fett, “padre” de Boba Fett, era un guerrero mandaloriano cuyos genes sirvieron como base para millones de tropas de la República; esos soldados de armadura blanca que más adelante servirían al Imperio, a los malos. A cambio de sus genes, Jango recibió un clon suyo que crio como si fuese su hijo. Este niño era Boba Fett.

Luego de participar en esta película, Morrison siguió vinculado a la franquicia, al otorgar su voz a Boba Fett, así como a sus clones, en varios videojuegos de la saga. Pero también tuvo éxito en otras sagas, como es el caso de “Aquaman” (2018), donde interpreta a Tom Curry, padre del héroe. Y en 2019 apareció en “Dora y la ciudad perdida”.

El paso por Perú

Las personas que conocieron a Temuera Morrison en su paso por Perú en 2019 (Comic Con Lima) lo describen como un hombre encantador, aunque humilde. De pocas palabras y que, al mismo tiempo, no se hace problemas en abrazar a los fans. Que le gustó el cebiche, que intentó hablar algo de español para saludar a sus seguidores.

“Han pasado 20 años y la gente me reconoce por Star Wars, una saga que continúa en las convenciones mundiales donde puedo ir, firmar autógrafos, conocer a los fans. De hecho, me han traído aquí, a Lima, por Star Wars. Los fans son internacionales, muy apasionados, una familia gigante, y te siguen. Conocí uno en Argentina y ha venido para acá, también otro de Orlando. Viajan para verte de nuevo. Eso aún me sorprende”, declaró Morrison durante su visita al Perú en entrevista con La República.

Temuera Morrison junto a sus fans, en su visita al Perú en 2019. Fotos: Cortesía Israel Córdova.

El rol de Boba

¿Por qué alguien que no es fan de “Star Wars” debería ver esta serie? En una primera versión de este artículo, se indicó que eso era un misterio. Antes de estrenarse “The Mandalorian”, hubo dudas, pero con la aparición de Grogu, más conocido como ‘Baby Yoda’; la serie se volvió una sensación. Morrison, como persona, tiene cualidades que le han valido halagos. Pero el don de gente no basta para mantener una serie a flote.

Los primeros episodios construyeron al personaje, le dieron una historia en su paso por el planeta Tatooine, donde entró en contacto con la población autóctona; los Tusken. La serie no dio mucho que hablar hasta el cuarto episodio; pero eso cambió con el quinto, protagonizado en su totalidad por Din Djarin. Y en el sexto regresaron Grogu, Ahsoka Tano e incluso Luke Skywalker; un capítulo que emocionó a los fans de la saga. ¿Y Boba Fett? Quedó a un costado, arrimado en su propia historia.

Se espera que Boba Fett recupere el protagonismo de su propia historia en el séptimo y último episodio, donde se peleará la batalla por el control de Tatooine. ¿Será un aterrizaje forzoso o sin complicaciones? La galaxia será testigo sea cual sea el resultado.

EL DATO

Puedes ver el episodio final de “El libro de Boba Fett” el miércoles 9 de febrero por Disney+.

Aclaración: Una versión de este artículo se publicó originalmente el 29 de diciembre del 2021.





Saltar Intro: tráiler de "El libro de Boba Fett". (Fuente: Disney+)

