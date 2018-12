“Star Wars Galaxy of Adventures”: Disney lanza nuevos cortos animados para niños 

Tras el lanzamiento de la nueva plataforma StarWarsKids.com, Disney y Lucasfilm lanzaron una serie de cortos animados llamado “Star Wars: Galaxy of Adventures” que presentan a los personajes clásicos de la franquicia, los pertenecientes a la trilogía original de George Lucas.

Disney tiene claro que no puede confiarse y busca afianzar a los más pequeños del hogar como seguidores de su saga. Por eso, el contenido de los cortos tiene una narrativa sencilla y cuenta la historia de manera infantil, pero sin perder la esencia.

Esta serie de cortos está enfocado en su totalidad al público infantil y a diferencia de las series animadas basadas en el universo de "Star Wars", a excepción de “Star Wars Resistance”, se apuesta por un contenido más dinámico y exclusivo para Internet.

El canal Star Wars Kids, formará parte de Disney +, la futura plataforma en streaming de la compañía. Lo curioso del proyecto es que Disney acaba de publicar los primeros seis cortos de la serie.

Disney planea que cada región tenga el contenido doblado al idioma local. En el caso de España y Latinoamérica, la compañía subirá los cortos al canal Disney XD en YouTube, sitio donde estarán disponibles de manera exclusiva en los próximos días.

Los seis primeros cortos se centran en “A New Hope” y “The Empire Strikes Back”, y para sorpresa y alegría de los fanáticos, cuenta con los diálogos del guion original de las películas de "Star Wars". En algunos días se lanzarán algunas escenas de “Return of the Jedi” que completarán la historia.

Aún se desconoce si solo se tratará de la primera trilogía o también se añadirá en un futuro la segunda.