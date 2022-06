El pasado 27 de mayo Disney+ estrenó los primeros episodios de la serie “Obi-Wan Kenobi”, con el regreso de Ewan MacGregor luego de muchos años. Pese a que hubo muchos comentarios positivos, ha resaltado la gran cantidad de mensajes de odio y racismo contra la actriz Moses Ingram, quien denunció lo sucedido a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram Ingram, la actriz que da vida a la villana Reva en la ficción, denunció que ha recibido múltiples mensajes que, además de cuestionar su interpretación, también hacen burlas sobre su color de piel e incluso ha sido víctima de amenazas.

“Nadie puede hacer nada al respecto. No hay nada que nadie pueda hacer para detener este odio. Lo que me molesta es… Esta sensación de que solo tengo que callarme y aceptarlo, solo tengo que sonreír y soportarlo. Y no estoy construida así. Gracias a las personas que se ponen en mi lugar en los comentarios”, se le oye decir en el video.

STAR WARS RESPONDE

Ante las constantes críticas, la misma franquicia de Star Wars, propiedad de Disney, reaccionó y salió en defensa de la actriz Moses Ingram. A través de su cuenta de Twitter, la compañía escribió un sentido y potente mensaje.

“Estamos orgullosos de que Moses Ingram forme parte de la familia Star Wars y emocionados por el desarrollo de la historia de Reva. Si alguien intenta hacerla sentir poco bienvenida, solo tenemos una cosa que decir: resistiremos”, señaló.

Estamos orgullosos de que Moses Ingram forme parte de la familia Star Wars y emocionados por el desarrollo de la historia de Reva. Si alguien intenta hacerla sentir poco bienvenida, solo tenemos una cosa que decir: resistiremos. https://t.co/RFzSO3f58v — Star Wars España (@StarWarsSpain) May 31, 2022

OBI-WAN KENOBI TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Por su parte, el actor Ewan McGregor, protagonista de la serie “Obi-Wan Kenobi” también salió en defensa de su compañera, a quien elogió y calificó como “increíble” su participación en la producción de Disney+.

“Moses es una actriz brillante, es una mujer brillante y está absolutamente increíble en esta serie. Solo quiero decir como actor protagonista de la serie, como productor ejecutivo de la serie, que apoyamos a Moses. Queremos a Moses y, si le estás mandando mensajes de bullying, no eres un fan de Star Wars en mi opinión. No hay lugar para el racismo en este mundo”, se le oye decir al actor en un video.

A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/rJSDmj663K — Star Wars (@starwars) June 1, 2022

Cabe señalar que tras la denuncia de Moses Ingram, otros actores como John Boyega y Kelly Marie Tran se han referido al odio racista que también recibieron tras aparecer en las últimas películas de la saga Star Wars.