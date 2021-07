Star Plus es el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America que se lanzará en la región el 31 de agosto. Esta no solo llega con series y películas, sino con el catálogo de ESPN.

“Con la llegada de Star Plus a Latinoamérica, marcamos un nuevo hito en la experiencia del streaming, potenciándola, ofreciendo a cada suscriptor el acceso personalizado al contenido, especialmente de deportes en vivo”, señaló el presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner.

Una de las novedades es ESPN, Star+ transmitirá lo mejor del deporte en Live Streaming, donde se verán los mejores partidos de la Conmebol Libertadores, la UEFA Champions League y más.

Series para todos los gustos

Del mismo modo, Star Plus ofrece una sólida oferta de serie de comedia y drama tal como “Only Murders in the Building”, “Pam & Tommy” y “Y: The Last Man”. Además de miniseries como “Dopesick” e “Inmigrant”.

Asimismo, la plataforma que buscará abrirse camino contra Netflix, Amazon Prime Video y más, contará con comedias como “Los Simpson”, “Solar Opposities”, “Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama”, “Duncanville” y más.

Según señaló el comunicado, Star+ estará disponible desde finales de agosto para Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela.

