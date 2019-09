Steve Universe The Movie: todo lo que pasó en la película tras la aparición de Spinel

El lanzamiento de Steve Universe: The Movie dejó más que satisfechos a sus millones de seguidores, especialmente a los que se encuentran en Estados Unidos, país donde fue estrenado el 2 de setiembre.

Y es que la película, emitida por Cartoon Network, es la continuación de cinco temporadas en las que Steven, de niño, aprende a manejar los poderes de su gema de cuarzo, heredados de su fallecida madre, por lo que tiene como meta ayudar al resto de gemas en las misiones para defender a la humanidad.

En esta gran entrega, el protagonista, ya de 16 años y con un aspecto más adulto, después de declarar que no desea heredar el trono de su madre regresa a la Tierra para reanudar su vida familiar y con sus amigos.

Aparentemente todo marcha bien, pero algo sucede: la inesperada llegada de una gema de cristal supuestamente adorable, que en realidad es malvada de nombre Spinel, que se convertirá en la enemiga de Steven.

"Steven Universe: The Movie" está situada dos años después de la última temporada y reintroduce a Steven a la audiencia como un niño de 16 años. (Foto: Cartoon Network)

¿Qué pasa tras la aparición de Spinel?

Aunque la llegada de Spinel es sorpresiva, rompe el esquema de vida que se había fijado Steven. “Soy la perdedora del juego que no sabías que estabas jugando […]. ¡Esta vez, puedo ganar!”, le dice al adolescente y sus amigas, pero tras una pelea explosiva, las gemas compañeras del muchacho retornan a sus estados primitivos y desconocen quién es el.

Para ayudarlo, Spinel trata de reconstruir los recuerdos de las gemas, pero al notar que Steve quiere trabajar por separado este aspecto, la hace enfurecer.

¿Quién es Spinel?

Spinel era la compañera de juegos de Pink Diamond, pero todo cambió totalmente cuando es abandonada haciendo que su corazón se llena de amargura y resentimiento.

“El oscuro despertar de Spinel resultó en una serie de batallas que destruyeron la ciudad con las gemas de cristal, hasta que Steven le salvó la vida y le mostró el poder del amor”, señala el portal TVLine.

Tras ser salvada por Steven busca confiar, aunque le resulta difícil. “La amistad no va a ser fácil para mí […]. Voy a tener que trabajar en ello", le dice Spinel.

El nombre de esta villana se debe al poder de flexibilidad y elasticidad que tiene. Como sabemos, los creadores siempre utilizan nombres de piedras preciosas que vayan acorde a la personalidad del personaje. La espinela roja es un mineral que, en muchos casos, se utiliza para fabricar cerámicas tan elásticas que logran tener el doble de su tamaño original.

Steve Universe The Movie, Spinel es el personaje antagónico. (Foto: Cartoon Network)

Steve Universe: The Movie

Rebecca Sugar, creadora de la serie, quien también dirigió la película, dio una entrevista a TVLine en la que habló de algunos aspectos importantes de la película en la que interviene Spinel.

En ella refiere que las acciones de esta gema desencadenaron una especie de efecto de reinicio para todos porque buscaba que los seguidores experimenten de nuevo algunos momentos favoritos que vivieron en la serie animada. “Este espectáculo está tan basado en los personajes, así que quería celebrar lo que hemos pasado con ellos, pero también abordarlo de una manera nueva. Casi reinventa un poco sus historias”.

Asimismo, señala que con la historia de Spinel que fue abandonada por su mejor amiga busca que la gente elimine la idea de que está bien ser un trabajo en progreso. “Realmente necesitas querer sentirte mejor. Eso es realmente difícil de hacer. No importa cuánto quieras ayudar a alguien, no puedes hacer que quieran eso. No importa qué tan avanzado esté en su viaje, todavía estará en él, no va a terminar. Entonces, cuanto antes pueda disfrutar de que siempre está creciendo, mejor se sentirá al viajar por la vida”, manifestó.

¿Por qué la inclusión de un narrador?

Steve Universe: The Movie tiene al comienzo un narrador animado, que le recuerda a los fans algunos puntos del pasado para apreciar la batalla que los pequeños héroes están a punto de enfrentar.

Sugar señaló que se hizo esto para que las personas que no tienen ningún conocimiento del programa tendrán un “curso intensivo” de "Steven Universe", mientras que para los fanáticos de la serie es como una celebración de todos los vínculos creados a lo largo de todos estos años.