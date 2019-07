Stranger Things 3: ¿cuáles son los misterios que se deberán resolver en la temporada 4?

Se estrenó la tercera temporada de Stranger Things y todos los capítulos se encuentran disponibles en Netflix desde el pasado 4 de julio. Muchos de los seguidores ya han visto todos los episodios para evitar los spoiler y han acabado con un nudo en la garganta por el fin de esta tercera entrega, además, quedaron muchos misterios en el aire que deberán ser resueltos en la cuarta temporada.

En esta nueva entrega, Billy es el huésped del Mind Flyer y se encarga de reclutar a muchos habitantes de Hawkins para que se sumen al desollador y pueda mantenerse fuerte para tratar de apoderarse del pueblo, así que nuevamente Eleven, Max, Mike, Dustin, Will y Lucas harán de todo para salvar a sus seres queridos, pero con la ayuda de Nancy, Jonathan, Hopper, Steve y Joyce.

En medio de este enfrentamiento, la primera muerte sorpresiva que se da es la de Jim Hopper, quien queda atrapado en una habitación donde se encontraba un dispositivo que crearon los soviéticos para abrir el portal del Mundo al Revés. Joyce Byers tuvo que volver a ser testigo de la muerte de una persona importante para ella, ya que tuvo que activar el interruptor para apagar esta herramienta y evitar que el Upside Down se apoderé del mundo.

Otra de las muertes más impactantes e importantes fue la del hermano mayor de Max, Billy Hargrove, quien es poseído por el Desuellamentes en gran parte de capítulos. En sus últimos momentos, Eleven lo enfrentó y le hizo volver en sí al recordarle un recuerdo que tenía sobre él y su madre. Esto provocó que el joven se desconecte del Mind Flyer y decida sacrificarse para salvar a Once, a su hermana y sus amigos.



Si ya viste todos los capítulos de Stranger Things 3, debes haberte quedado algo curioso o intrigado por como acabó la historia y el destino de algunos personajes e incluso hay una escena postcréditos que ha generado muchas teorías por parte de los seguidores.



Te vamos a explicar cuáles son los misterios que deben ser resueltos en la próxima temporada de Stranger Things.



1. ¿Eleven perdió sus poderes?

​

Eleven sufrió una gran herida al ser atacada por el Mind Flyer y al tratar de curarse por sí sola e que le ocasiona que se quede sin poderes. Al principio pensó que se trataba del agotamiento que tenía, pero luego intenta mover una lata de gaseosa y no lo logra, así que queda esa gran interrogante: ¿habrá perdido sus poderes para siempre?



2. ¿Qué pasó con Jim Hopper?

​

Al explotar la máquina de los soviéticos y cerrarse el portal del Mundo al revés, Jim Hopper está desaparecido. Muchas teorías se han dado al respecto, ya que su cuerpo nunca fue encontrado, entonces muchos hablan de que el estallido lo lanzó al portal de la otra dimensión y si es así: ¿cómo podría escapar?



3. ¿Qué pasó con los soviéticos?

​

Los soviético lograron construir un laboratorio secreto en medio del pueblo de Hawkins sin que nadie se de cuenta y en el momento en que el ejercito estadounidense ingresa al lugar secreto, ya no había nadie: ¿Cómo hicieron para escapar tan rápido?



4. ¿Quién es 'el americano' preso?



En la escena postcrédito en Kamchatka, en el extremo oriental de la entonces Unión Soviética. Dos soldados descienden por unas escaleras que parecen adentrarse en las profundidades de la Tierra.



Llegan ante las puertas de unas celdas y, cuando uno de los soldados va a abrir la puerta, el otro le dice: "El americano no". Van a la celda contigua y de allí toman a un prisionero. ¿Quién es el "americano"? ¿Acaso lograron tomar como prisionero a Hopper?

5. El regreso del Demogorgon



En la escena postcrédito se logra ver que los soviéticos tienen un Demogorgon como en la primera temporada y esto nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo los soviéticos encontraron y atraparon a un Demogorgon? ¿Lograron abrir finalmente un portal al Mundo al Revés? ¿Con qué propósito hacen estos experimentos?

6. ¿A dónde se mudaron los Byers?



Joyce Byers ya tenia pensado vender su casa y tras la desaparición de Hopper, ella no lo duda y se muda con sus hijos, Will y Jonathan, así como Eleven, que se quedó a su cargo tras la perdida del jefe de la policía.



Esto nos lleva a pensar que la siguiente historia ya no se desarrollaría en Hawkins, sino en esta nueva ciudad que hasta el momento no sabemos cual es.

7. Dustin cambia de gorra



En esta tercera temporada, Dustin ya no usa la misma gorra de las anteriores temporadas, la clásica azul, roja y blanca y ahora tiene una verde y amarilla con el logotipo del campamento científico al que acudió durante un mes.



¿Por qué decidió cambiar de gorra?

8. ¿Qué pensó el Dr. Owens al ver el portal del Mundo al Revés?



Cuando el Dr. Owens contempla el muro a través del cual los soviéticos intentaron abrir un portal al Mundo al Revés, el rostro del científico es de profunda preocupación. No es la cara de alguien que siente que impidió un desastre. Es el semblante de quien sabe que el peligro permanece y que el portal con el Mundo al Revés volverá a abrirse.