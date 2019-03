"Stranger Things 3": análisis del tráiler de la nueva temporada de la serie | FOTOS

Los chicos de "Stranger Things" ya no son tan chicos. Regresan como adolescentes en la tercera temporada de la serie de Netflix. En esta ocasión tendrán que enfrentarse a una versión más grande y fuerte de Demogorgon y entre otras fuerzas ocultas.

Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Max (Sadie Sink) regresan en la nueva temporada de "Stranger Things" el próximo 4 de julio.

Tráiler oficial de "Stranger Things 3". (Video: YouTube)

ANALIZAMOS EL TRÁILER:

DUSTIN

El avance de la tercera temporada inicia con Dustin llegando a su casa de lo que parece un campamento científico o informático, según su vestimenta. Sus amigos le dan la bienvenida al pueblo con una broma que, tal como se ve en el video, sale muy mal.

Una de las cosas que más resalta el video son los romances adolescentes. Dustin parece haberse quedado en el tiempo en comparación de sus amigos, que han evolucionado y cambiado sus intereses.



HOPPER Y JOYCE

¿Habrá romance? Muchos de los fans de la serie, quieren que esta pareja termine unida. Sin embargo, según el tráiler podría no ocurrir en la tercera temporada. Se ve a Hopper vestido de manera elegante en un restaurante esperando a alguien, mientras, inmediatamente, aparece Joyce cenando sola en casa. ¿Lo habrá dejado plantado?

NUEVOS PERSONAJES

Aunque los personajes nuevos en la serie "Stranger Things" ya habían sido anunciados, se muestran por primera vez caracterizados. Cary Elwes será el alcalde Larry Kline, Jake Busey será un reportero llamado Bruce y, Maya Thurman será Robin, quien trabaja con Steve.



UPSIDE DOWN

Se supone que Eleven había logrado cerrar el 'Upside Down' en la temporada pasada, sin embargo, en el tráiler se muestra nuevamente a la adolescente sufriendo en ese mundo paralelo. Además, se ven nuestra criaturas, incluso más grande y aterradoras.

BILLY EN PROBLEMAS

El matón y hermanastro de Max estaría en problemas como Will en la segunda temporada. En el tráiler se ve que al matón de la escuela una especie de telaraña empieza a crecerle en el brazo.

STEVE EN PELIGRO

Billy no será el único lastimado en la serie, según el tráiler. Aunque no dura mucho tiempo, se logra ver en un par de segundos que Steve será golpeado y recibirá una inyección en el cuello. No sé sabe por qué o para qué es.