"Stranger Things 3": lo que debes recordar antes de ver la tercera temporada | FOTOS

La exitosa serie de Netflix "Stranger Things" regresa con su tercera temporada el cuatro de julio, y como hace casi dos años terminó la segunda temporada, hacemos un repaso por los datos y momentos más importantes de la ficción de los hermanos Ross y Matt Duffer.

Hasta el momento, sabemos que la tercera temporada será tan divertida como la primera y tan terrorífica como la segunda, según afirmó uno de sus protagonistas Finn Wolfhard, quien retoma su papel de Mike Wheeler.



LO QUE DEBEMOS RECORDAR

UPSIDE DOWN:

Aunque en la segunda temporada cerraron el portal, el mundo Upside Down sigue ahí. En el último capítulo de la temporada anterior se muestra el romántico baile, en el participan los jóvenes, y pocos minutos antes que termine la temporada, se aprecia que aún existe el mundo de Upside Down y los jóvenes no están del todo a salvo.

MIND FLAYER:

El monstruo que usaba a Will para ver podría ser en realidad el villano de la tercera temporada. Existe la teoría que los hermanos Duffer podrían alejarse de los sustos de la segunda temporada, y en los nuevos capítulos podrían enfocarse en el terror psicológico.

ÁRBOL GENEALÓGICO:

En la segunda temporada, se reveló que Eleven tiene a su mamá aún con vida y una "hermana". Su madre formó parte de un experimento científico durante el embarazo, exponiéndose al efecto de diversas drogas. El médico que dirige dicho experimento, le hace creer a la mamá que ha abortado y se queda con la bebe. Cuando Eleven crece, él le hace creer que es su padre y la obliga a desarrollar poderes mentales. Ella no es la única niña secuestrada, existen más niños como ella, como Kali, a quién considera "su hermana".

MAX Y BILLY

Los medios hermanos Max y Billy Hargrove son los nuevos del pueblo. Max es una alegre adolescente que se integra bien al grupo de Mike, Eleven y los otros niños. Sin embargo, su hermanastro Billy es una mala persona. Es cruel y manipulador. Según contó el actor que lo interpreta en esta temporada tendrá un papel importante en "Stranger Things", quizás sea el villano o una marioneta que necesita el verdadero villano para lastimar a los jóvenes del pueblo.

SALTOS TEMPORALES

Entre la segunda y tercera temporada en la serie habrá un salto temporal de un año. "Aunque quisiésemos comenzar la acción antes, no podríamos. Nuestros niños se hacen mayores. Habrá pasado un año cuando comencemos a grabar la temporada 3 y eso provoca ciertos cambios, no podemos empezar donde terminamos la temporada 2. Eso nos obliga a hacer el salto temporal", indicó Matt Duffer antes de empezar el rodaje.



VERANO

La primera y segunda temporada utilizaba Halloween como el acontecimiento en el que ubicar temporalmente sus tramas. La tercera tendrá como fecha el verano de 1985. "La tercera temporada sucederá durante el verano, así que eso nos da una gran diferencia respecto a las primeras temporadas, que estuvieron muy centradas en la escuela. Esta es una época del año que no está relacionada con la escuela, sino que trata de las piscinas, los campamentos y los fuegos artificiales del 4 de julio. Veremos ese tipo de cosas agradables antes de que todo se vuelva sombrío", explicó el productor Shawn Levy.