El final de “Stranger Things” es inminente. Nueve años después de su estreno, la serie que redefinió el alcance global de Netflix entra en su recta final con los últimos episodios de su quinta temporada, programados para estrenarse en plena Navidad y cerrar la historia el primer día del año.

La expectativa no es menor. “Stranger Things 5″ se divide en tres partes y ya puso en circulación sus primeros cuatro capítulos. Ahora, la atención está puesta en los episodios 5, 6 y 7 —el llamado Volumen 2— que preparan el terreno para el desenlace definitivo del Mundo del Revés y el enfrentamiento final contra Vecna.

La temporada 5 de "Stranger Things" supuso la ocasión perfecta para ver interactuar a Steve Harrington y Will Byers por primera vez (Foto: Netflix) / Netflix

¿A qué hora se estrena en Perú?

Los nuevos episodios de “Stranger Things 5″ se estrenan de manera simultánea a nivel mundial. En el caso de Perú, los capítulos estarán disponibles desde las 7:00 p.m. del miércoles 25 de diciembre, siguiendo el horario oficial de lanzamiento de Netflix.

Colombia, Ecuador: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Argentina, Uruguay: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Brasil: 11:00 p. m.

¿Por dónde ver la serie?

Stranger Things 5 puede verse exclusivamente a través de Netflix, plataforma que produce y distribuye la serie desde su estreno en 2016. El capítulo final también tendrá funciones especiales en algunas salas de cine de Estados Unidos, aunque en Latinoamérica se mantendrá como estreno digital.

Los últimos pasos

La temporada final se sitúa en el otoño boreal de 1987, un año y medio después de los eventos de la cuarta entrega. Hawkins ha quedado marcada por las grietas abiertas entre la realidad y el Upside Down, mientras sus habitantes enfrentan una amenaza que ya no se oculta en las sombras.

Según la sinopsis oficial, los protagonistas tienen un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Sin embargo, el villano ha desaparecido y su paradero es desconocido, lo que incrementa la tensión narrativa. A esto se suma la cuarentena militar impuesta por el gobierno estadounidense y la nueva persecución contra Eleven, obligada a esconderse otra vez.

El Upside Down irrumpe de manera directa en Hawkins durante los episodios finales de Stranger Things 5, anticipando el enfrentamiento definitivo contra Vecna y el cierre de la historia. (Foto: Netflix) / COURTESY OF NETFLIX

Los hermanos Matt y Ross Duffer han sido cuidadosos con los detalles del cierre, aunque sí adelantaron que cada episodio tendrá una duración cercana a una hora, con un desarrollo más cercano al de un largometraje. La intención es cerrar todas las líneas narrativas abiertas desde la primera temporada.

El tráiler final del Volumen 2 refuerza esa ambición: el Upside Down comienza a filtrarse masivamente en la realidad, anticipando un enfrentamiento directo y definitivo. Netflix también ha mostrado escenas clave de entrenamiento de Eleven, dejando claro que el clímax será tanto físico como emocional.

De izquierda a derecha Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair y Noah Schnapp como Will Byers en "Stranger Things" temporada 5. / Netflix

Lista de episodios – Volumen 2

Episodio 5: “Shock Jock” — Fecha de estreno: 25 de diciembre de 2025. Duración: 68 minutos

— 25 de diciembre de 2025. 68 minutos Episodio 6: “Escape From Camazotz” — Fecha de estreno: 25 de diciembre de 2025. Duración: 75 minutos

— 25 de diciembre de 2025. 75 minutos Episodio 7: “The Bridge” — Fecha de estreno: 25 de diciembre de 2025. Duración: 66 minutos

El episodio 8, que marcará el final definitivo de Stranger Things, se estrenará el 1 de enero de 2026 en Netflix.