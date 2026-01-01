“Stranger Things 5”: todo lo que ocurrió en el último episodio. ¿Hay pistas sobre el futuro de la historia?

La serie que convirtió a Netflix en un gigante del entretenimiento acaba de emitir su último episodio. “Stranger Things”, creada por los hermanos Duffer, resolvió la mayoría de sus tramas, salvo una. O tal vez sí; en realidad eso dependerá del espectador, que estuvo casi diez años al pendiente de la historia de estos niños que crecieron hasta la adultez frente a cámaras.

A continuación, SPOILERS del último episodio.

Vecna y el Mind Flayer

Antes de convertirse en Vecna, Henry (Jamie Campbell Bower) fue víctima del Mind Flayer. El científico que el entonces niño mató en defensa propia tenía una piedra brillante en su maletín, que terminó dándole poderes a quien se convertiría en el primer sujeto de experimentación del laboratorio de Hawkins. Will empatiza con Henry, le dice que él fue solo una víctima, pero este elige no hacerle caso; asegura que él y el Mind Flayer ahora son un solo ser. El esfuerzo combinado del equipo de Hawkins, que ataca con proyectiles al Mind Flayer, empuja al mismo tiempo a Vecna hacia una protuberancia filosa que lo empala.

Kali

La hermana de Eleven, Kali (Linnea Berthelsen), recibe un balazo y es dada por muerta; la escena final, no obstante, ofrece una interpretación alternativa a lo que realmente le ocurrió.

El destino de Eleven

Eleven (Millie Bobby Brown), una vez derrotados tanto Vecna como el Mind Flayer, huye con el grupo fuera del Upside Down. Pero una vez en el exterior los militares liderados por la Doctora Kay (Linda Hamilton) atrapan a todos. A Eleven no, quien aparece en la abertura, lista para morir mientras el mundo de oscuridad se derrumba sobre ella. Todos la dan por muerta.

Hopper y Joyce

Jim Hopper (David Harbour) acepta la muerte de Eleven, quien eligió su destino para salvar a los demás; de no haber muerto, el Gobierno jamás la dejaría en paz y continuaría los experimentos. El policía le propone matrimonio a Joyce Byers (Winona Ryder) en un restaurante y sugiere que se vayan a vivir a Montauk (Nueva York), a empezar de nuevo. Ella, por su parte, cerró su arco de personaje al decapitar personalmente a Vecna por todo el daño que le hizo a su hijo Will.

La graduación

Max (Sadie Sink), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin) y Dustin (Gaten Matarazzo) se gradúan. Este último, como primer alumno de su promoción, da un discurso donde hace referencia a los problemas que tuvieron los últimos años. Un discurso donde hace referencia a “Calabozos y dragones”; el mensaje es que un poco de caos puede ser bueno para vivir. Al final insulta al director de la secundaria, se quita la toga y revela tener un polo que dice “Hellfire Lives”, en referencia a Eddie Munson.

Steve, Nancy, Jonathan y Robin

Meses después de la derrota de Vecna, este grupo se reúne en una azotea luego de la graduación de sus amigos. Allí hablan del destino que han tenido sus vidas; Nancy (Natalia Dyer) ahora es periodista, Jonathan (Charlie Heaton) estudia cine, Steve Harrington (Joe Keery) es entrenador de béisbol y Robin (Maya Hawke) va a la universidad. Ellos prometen reunirse una vez al mes.

La última campaña

Tras la graduación Mike, Dustin, Will, Lucas y Max se reúnen para una última campaña de “Calabozos y dragones”. Allí, Mike da un discurso donde compara el fin de la historia de los personajes que desarrollaron en el juego con sus propias vidas; que cada uno de ellos continuará su propia aventura para ser felices (Mike se hará escritor, Dustin irá a la universidad, etc.). Además, comparte su teoría sobre lo que pasó con Eleven, cuya muerte pone en duda. Él le recuerda a todos que había inhibidores de poderes en la grieta por donde salieron del Upside Down, pero Eleven no fue afectada. Mike supone que esa Eleven fue una ilusión de Kali, quien usó sus últimas fuerzas para ayudar a fingir la muerte de su hermana.

no eran sus personajes, eran ellos, despidiéndose de su infancia, de su historia, de un lugar que fue suyo por nueve años y que no volverá, golpea más cuando sabes que fue su última escena



#StrangerThings5 • #StrangersThings pic.twitter.com/w7oxN6nMFg — anita (@scuderiaslovely) January 1, 2026

¿La historia continuará?

En 2022 Netflix anunció que “Stranger Things” tendría un spin-off, pero no hay noticias desde entonces. El final da una posible pista sobre el futuro de los personajes cuando Hopper le propone a Joyce mudarse juntos a Montauk, donde le han ofrecido un trabajo mejor pagado. Montauk (Nueva York) es el pueblo donde se desarrolló la versión original de “Stranger Things” que idearon los hermanos Duffer y que se transformó totalmente hasta desarrollarse en Hawkins. Pero esto es solo una especulación.