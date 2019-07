"Stranger Things": el detrás de cámaras de todas las temporadas | FOTOS

"Stranger Things" fue el primer gran éxito exclusivo de Netflix, una fórmula que incluyó estrellas nuevas, nostalgia y ciencia ficción; pero no tan ingenua como los productos que la inspiraron. La historia estrena su tercera temporada esta semana, pero hay más de ella que lo que se muestra ante cámaras.

►"Stranger Things 3": hora y canal para ver la tercera temporada | FOTOS

►"Stranger Things": actores fingen ser estatuas de cera y sorprenden a sus fans

Por ello la presente galería recopila 63 fotografías del detrás de cámaras de toda la serie, donde vemos al elenco y personal técnico trabajar en la creación de esta historia.

Millie Bobby Brown (Eleven), Caleb McLaughlin (Lucas), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max) y los hermanos Matt y Ross Duffer (productores) aparecen en las fotos de cómo se hizo cada temporada de "Stranger Things".

En su tercera temporada, "Stranger Things" pondrá a los héroes en el verano de 1985, donde todo parece haberse calmado luego de dos años llenos de misterios y peligros.

No obstante, Eleven y Will empiezan a sentir nuevamente que algo malo se aproxima. Resulta que la presencia maligna del Mundo Inverso no se quedó en la otra dimensión, sino que la cruzó y ahora busca apoderarse de todo.

DATO

Todos los episodios de "Stranger Things" temporada 3 llega a Netflix el jueves 4 de julio.