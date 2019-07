"Stranger Things": ¿qué pasó exactamente con este personaje al final de la temporada 3?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El final de la tercera temporada de "Stranger Things" demandó algunos sacrificios, incluido el de uno de los héroes más grandes de la serie.

Si en la primera temporada cayó Barb y en la segunda Bob Newby, la tercera se cobró la vida de Jim Hopper, sheriff de Hawkins, padre adoptivo de Eleven y protector de absolutamente todos. Jim se sacrificó para poder cerrar el portal al Upside Down (Mundo del Revés) que habían abierto unos militares soviéticos en la ciudad. Se fue como un héroe, llorado por todos. Pero como nunca se recupera su cuerpo, hoy es necesario preguntarse: ¿realmente murió?

¿CÓMO ‘MURIÓ’ JIM HOPPER?

En la recta final de la tercera temporada, abierto el portal en el mismo Starcourt Mall y con el Mind Flayer (Desuellamentes) suelto, la única posibilidad de supervivencia de los héroes es cerrar la brecha lo antes posible, pero para hacerlo, Joyce Byers debe tomar una decisión.

En el transcurso de la última pelea, Hopper queda atrapado en el cuarto del portal interdimensional, abierto a través de una máquina desarrollada por los científicos soviéticos, muy parecida a la que usaron en su momentos los investigadores estadounidenses. Para clausurar el portal, Joyce debe apagar la máquina, sabiendo que este movimiento desataría una explosión que acabaría con todas las personas alrededor del dispositivo, Hopper entre ellos.

Jim entiende la situación y con los ojos le pide a Joyce que lo haga, al tiempo que se despide de ella. Joyce entonces baja una llave, la máquina deja de funcionar y una explosión consume a todas las personas cerca del portal. El portal se cierra y el Mind Flayer cae muerto.

No se ve que Hopper desapareciera, pero su familia y amigos lo dan por perdido, por lo que Joyce escapa del laboratorio secreta totalmente desconsolada.

LA ESCENA POST-CRÉDITOS

Tras las despedidas del caso –Eleven ahora vivirá con Joyce en otro lugar–, una escena post-créditos abre las puertas a la supuesta supervivencia de Hopper.

En una prisión soviética, dos soldados sacan a un prisionero de su celda y lo llevan hasta un sótano, donde lo encierran junto a un Demogorgon en cautiverio. Pero antes, estos mismos soldados mencionan que no sacrificarían todavía al “estadounidense” y en su lugar eligen al desafortunado que en los últimos segundos es devorado por el monstruo.

¿Quién es el “estadounidense”? A todas luces parece ser Jim Hopper.

Cuando Joyce desactiva la máquina que abre el portal al Upside Down, si bien ocurre una explosión, nunca se ve que Jim muera. Podría pensarse que se desintegró junto a las otras personas alrededor de la máquina, pero una regla de la televisión dice que si no hay cadáver, no hay muerto.

Por tanto, cuando Joyce escapa del laboratorio junto a Murray Bauman para no ser atrapada por los soldados rusos, podría haber dejado atrás a Hopper sin saberlo. Los militares lo habrían encontrado y llevo consigo para interrogarlo y vengarse de él por arruinar sus planes en suelo estadounidense.

La posible cuarta temporada de "Stranger Things" podría traerlo de vuelta, en circunstancias aún desconocidas. Después de todo, no es fácil escapar de prisión.

El mismo actor David Harbour dijo a Entertainment Tonight que “no hay que perder las esperanzas” en torno a Jim. No todo está perdido para el valiente policía.