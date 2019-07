"Stranger Things": David Harbour responde si estará en la potencial temporada 4

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El final de la tercera temporada de "Stranger Things" fue desalentador. Hubo muertes. Hubo despedidas. Hubo eso que ata nudos en la garganta, sobre todo cuando Eleven lee una carta que se suponía que debía escuchar al inicio de esta entrega.

Para detener la nueva amenaza del Upside Down (Mundo del Revés), apoyada indirectamente esta vez por el Gobierno soviético, Jim Hopper debe sacrificarse. Debe dejar que Joyce detenga la máquina que reabrió el portal entre las dos dimensiones, por más que eso signifique desatar una explosión que acabaría con su vida.

Sin más salidas, Joyce cumple su misión. La detonación ocurre y mata a todos alrededor de la ‘Llave’, incluido Hopper… en teoría.

Como la escena de su fallecimiento no es vista, ni tampoco su cadáver, los fans de "Stranger Things" esperan que haya sobrevivido. Después de todo, los rusos tienen un prisionero estadounidense en una base donde continúan con sus experimentos sobre el Upside Down. Ese “estadounidense” tendría que ser Hopper, ¿no?

En conversación con Entertainment Tonight, David Harbour, el actor que interpreta a Hopper, sostuvo que “no tengo ni idea” si su personaje es el “estadounidense” de la escena post-créditos. Según dijo, espera que sea así, “aunque parece bastante loco”.

Harbour explicó que “la máquina fue apagada y explotó y Hopper parecía estar atrapado allí. Miró un poco alrededor, pero parecía estar atrapado y la máquina explotó”, pero como después la historia es trasladada a la prisión de Kamchatka, en la Unión Soviética, y se menciona al “estadounidense”, “parece extraño”, aunque no sabe cómo habría sobrevivido si es que realmente sobrevivió a la explosión.

Hopper le dejó una carta a Eleven, su hija adoptiva (Foto: Stranger Things / Netflix) Netflix

¿DAVIR HARBOUR ESTARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE "STRANGER THINGS"?

El actor estadounidense también señaló que por ahora no sabe si estará en la potencial cuarta temporada de "Stranger Things". Indicó que los hermanos Duffer, creadores de la serie, no le han dicho “nada” sobre su suerte en el drama de Netflix.

“¡Me han estado esquivando!”, exclamó, al tiempo de asegurar que “no sé qué va a pasar”.

Ahora, si bien Harbour comentó que la esperanza no se pierde con Hopper, no debe hacerse lo mismo con otros personajes que ‘están bien muertos’.

“Debemos mantener la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza, pero Barb está realmente muerta", sentenció con un tono jocoso.

EL FINAL DE TEMPORADA ES UNA OBRA MAESTRA

En conversación con Comicbook, acerca del capítulo que habría marcado la muerte de su personaje, ‘La batalla de Starcourt’ (3x08), David Harbour opinó que el episodio es una “obra maestra”.

“Estaba gritándole a la pantalla de televisión y no soy de esa clase de persona, pero creo que realmente se superaron”, manifestó el actor.

“Me sorprendería mucho si no fuera esta su temporada favorita y ciertamente me sorprendería mucho si no pensaran que el episodio 8 ha sido lo mejor que hemos grabado, porque estoy convencido de que el episodio es tan inesperado, tan hermoso, tan grande y tan ajustado. No hay ni un segundo de inactividad, ni un segundo en el que no pasada nada. Para mí, es una obra maestra. El episodio 8 es una obra maestra”, agregó.

La tercera temporada de "Stranger Things" está disponible en Netflix desde el jueves 4 de julio en todo el mundo.