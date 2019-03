"Stranger Things": ¿quién es la nueva chica del tráiler de la temporada 3 y cuál es su relación con Steve?

Por lo visto en el primer tráiler oficial de la tercera temporada de “Stranger Things”, que Netflix compartió el miércoles 20 de marzo, las cosas se volverán a poner extrañas en Hawkins. En el video de casi tres minutos se muestra el regreso y crecimiento de Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Max (Sadie Sink).

En este avance también aparece Maya Hawke, la hija de los famosos actores Ethan Hawke y Uma Thurman, como Robin, la compañera de trabajo de Steve (Joe Keery). Pero, ¿cuál será su rol en los nuevos episodios de la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer?

Aunque todavía no hay mucha información sobre su personaje, se sabe que trabajará en el nuevo mall que se abrirá en el pueblo de Hawkins junto Steve Harrington. ¿Acaso será el nuevo interés del exnovio de Nancy o solo serán buenos amigos en la nueva entrega de “Stranger Things”?

Después de que su relación con Nancy Wheeler (Natalia Dyer) terminara, entre otras razones, por la aparición de Jonathan Byers (Charlie Heaton), es posible que Steve también encuentre un nuevo amor. ¿Robin se convertirá en su novia? ¿Cómo reaccionará Nancy ante este posible romance?

Según Deadline, Robin es una chica alternativa que es igual de aguda y juguetona. Aburrida con su trabajo diario, solo quiere un poco de emoción en su vida... y obtiene más de lo que esperaba cuando descubre un oscuro secreto en Hawkins.

Esto último significa que en algún momento de la tercera temporada de “Stranger Things”, Robin se enteraría de la existencia del Upside Down y todo lo que ello conlleva, principalmente la presencia de monstruos como el Demogorgon.

Por otro lado, en el nuevo tráiler de la serie de Netflix se logra ver en un par de segundos que Steve será golpeado y recibirá una inyección en el cuello. No sé sabe por qué o para qué es. ¿Tendrá relación con Robin?

¿QUIÉN ES MAYA HAWKE?

Su nombre completo es Maya Ray Thurman-Hawke. Esta joven modelo y actriz de 20 años es la hija de los famosos actores Ethan Hawke y Uma Thurman, quienes se conocieron mientras rodaban en la película "Gattaca" en 1997.

La pareja se casó en 1998 y ese mismo año nació Maya Hawke. Los actores se divorciaron en el 2005 después de tener al hermano de Maya, Levon, en el 2002.

Maya logró entrar a Julliard, la escuela de artes más prestigiosa de Nueva York, y la abandonó para rodar la miniserie "Mujercitas", de Vanessa Caswill en la BBC.

En "Mujercitas", la actriz interpretó a Jo March. Esta miniserie se transmitió por el canal BBC One, en diciembre de 2017.

Además, Maya también participó en el rodaje de la cinta "Once Upon Time in Hollywood", reemplazando a su madre bajo la dirección del estadounidense Quentin Tarantino.