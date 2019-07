Stranger Things 3: ¿qué pasó con la gorra favorita de Dustin?

Stranger Things estrenó su tercera temporada y se ha convertido en un rotundo éxito en tan solo un par de días. En esta nueva entrega el pueblo de Hawkins estuvo en peligro por el Upside Down (Mundo del Revés), así que la pandilla debió hacerle frente a este peligro y el resultado para muchos no fue el mejor, pero fue necesario para detener al Mind Flayer y nada hubiera sido posible si el pequeño Dustin no descifraba el mensaje oculto de los soviéticos y mucho menos infiltrarse en la base militar rusa.

Este personaje ha marcado su línea desde el primer capítulo de la primera temporada. Todo gracias a su pasión por la ciencia y su gran inteligencia que lo caracterizan. En esta tercera temporada nuevamente hizo lo necesario para ayudar a sus amigos y poder salvar el mundo, pero tuvo una gran sorpresa para todos: ¡Consiguió novia!

En un principio trató de comunicase con ella a través de la radio receptor que inventó pero no lo consiguió, así que todo estuvieron escépticos ante esta noticia hasta casi el final que lograron robarse el show, pero esto no fue lo único diferente en el amigo de Eleven, sino esta vez no llevaba su mítica gorra, así que te contaremos que paso con este accesorio tan famoso.

¿Qué pasó con la gorra favorita de Dustin?

Desde la primera temporada, Dustin siempre llevó su mítica gorra de béisbol de colores blanco, azul y rojo. Este accesorio se volvió el favorito de los millones de fanáticos de la serie.



En la segunda entrega también lo vimos usar este sombrero que combinaba bien con todo lo utilizaba, pero en la tercera temporada sorprendió a todos al usar otra gorra de colores verde y amarillo y muchos se preguntaron ¿qué pasó?



Dustin y su mítica gorra de colores azul, blanco y rojo (Foto: Netflix) Dustin y su mítica gorra de colores azul, blanco y rojo (Foto: Netflix)

Nadie sabía porque decidió cambiar de gorro hasta que vimos la gran escena de Dustin y Suzie en el último capítulo. Mientras los tortolos cantaban la canción Never ending story de la recordada película “La historia sin fin” se logró en un microsegundo de toma que la jovencita tenía el gorro favorito de su novio.

Parece que Dustin le dio su sombrero original como recuerdo mientras estaban en el campamento de ciencia, y ella lo ha estado guardando junto a su cama, un detalle muy dulce que prueba que esta pareja está destinada a durar.



Los fanáticos no han reaccionado bien a este detalle y a través de las redes sociales han dejado notar su molestia pidiendo que por favor Suzie le regresé la gorra favorita a Dustin y otros han sumado una teoría y seria que en la cuarta temporada la jovencita llegará a Hawkins para luchar contra el mal.