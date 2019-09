Stranger Things temporada 4: fecha de estreno en Netflix, tráiler, qué pasará, actores, personajes, misterios y teorías | Por lo ocurrido al final de su tercera entrega y, sobre todo, por su intrigante escena post-créditos, Netflix renovó “Stranger Things” para una cuarta temporada que sería estrenada en 2020 y que, sin dudas, llevará la historia de Eleven y su pandilla fuera de Hawkins.

El lunes 30 de septiembre, casi tres meses después del lanzamiento de su tercera temporada, la compañía anunció la realización de una cuarta tanda de capítulos del drama de ciencia ficción ambientado en los años 80. El mismo día, Netflix comunicó que firmó un acuerdo de exclusividad con los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores y showrunners de “Stranger Things”, para desarrollar películas y series juntos por varios años. De acuerdo a The Hollywood Reporter, el acuerdo es de nueve cifras.

“Los hermanos Duffer han cautivado a los espectadores de todo el mundo con “Stranger Things” y estamos encantados de expandir nuestra relación con ellos para llevar su vívida imaginación a otros proyectos de películas y series que a nuestros miembros les encantarán”, dijo Ted Sarandos, director ejecutivo de contenido en Netflix.

“Estamos ansiosos por ver lo que los hermanos Duffer traerán al mundo cuando salgan del Upside Down”, agregó.

Cuando anunció la renovación de “Stranger Things”, Netflix compartió un video donde confirma que la trama saldrá de Hawkins, aunque no queda claro si se refiere a llevar los acontecimientos a otro pueblo -quizá al nuevo hogar de la familia Byers o inclus a Rusia- o al mismo Upside Down (Mundo del Revés).

“Estamos absolutamente encantados de continuar nuestra relación con Netflix. A principios de 2015, Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright y Matt Thunell nos dieron una gran oportunidad a nosotros y a nuestro programa, y cambiaron nuestras vidas para siempre. Desde esa primera reunión hasta el lanzamiento de ‘Stranger Things’ 3, todo el equipo de Netflix ha sido sensacional, brindándonos el tipo de apoyo, guía y libertad creativa que siempre soñamos. ¡No podemos esperar para contar muchas más historias juntos, comenzando por supuesto, con un viaje de regreso al Upside Down!”, manifestaron a su turno los hermanos Duffer.

La renovación de “Stranger Things” es una gran noticia, pero a ciencia cierta, se veía venir por todo lo que ha significado la serie para Netflix. De hecho, es su serie original con guion más popular, por lo que su equipo creativo dio por hecho hace ya bastante tiempo que la ficción tendría al menos cuatro temporadas.

Por lo pronto, la tercera temporada de “Stranger Things” cerró una etapa para los jóvenes héroes de Hawkins y sus aliados adultos. Algunos murieron, otros se fueron, mientras que muchos otros se quedaron a la expectativa por si sucede algo más. Después de todo, no es fácil dejar atrás el Upside Down ni de uno mismo, ni de nuestra realidad. Es más, algunos cabos sueltos reforzaron la posibilidad de que haya una cuarta entrega y, ¿por qué no?, hasta una quinta o más, por más que en 2017 se sugiriera que el final de la serie estaría más cerca de lo pensado.

En agosto de 2017, los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de "Stranger Things", comentaron que la cuarta entrega podría ser la última de la ficción, y cuando sus palabras fueron replicadas por los medios del mundo, la alarma fue general.

“Estamos pensando que será algo de cuatro temporadas”, dijo Ross a Vulture, debido a que, agregó su hermano Matt, no sabían si podían justificar “que algo malo les esté sucediendo (a los personajes) una vez al año”.

Sin embargo, en una entrevista que concedió a Entertainment Weekly, el productor ejecutivo Shawn Levy aclaró poco después que desde luego habría cuarta temporada, pero también una quinta si es que las circunstancias eran propicias. “La verdad es que definitivamente vamos a hacer cuatro temporadas y existe la posibilidad de hacer una quinta. Más allá de eso parece muy improbable”, contó.

¿Qué respondió Netflix? El comunicado que compartió cuando renovó la serie se limitó a celebrar la realización de los nuevos capítulos. No mencionó nada sobre un final.

La tercera temporada de “Stranger Things” fue todo un fenómeno. En solo cuatro días, los últimos episodios fueron visto por más de 40 millones de usuarios de Netflix, una cifra solo comparable con los poderes de Eleven, la única persona capaz de hacer frente a las monstruosas amenazas del Upside Down. De ese total, 18,2 millones de cuentas terminaron la temporada en el mismo número de días. Según Nielsen, el sistema de medición de audiencias de la televisión estadounidense, “Stranger Things” 3 fue vista en cuatro días por 12,8 millones de espectadores por capítulo. Además, las acciones de Netflix crecieron en septiembre por el lanzamiento de julio del mismo año del drama, reportó Bank of America.

“Stranger Things” también le ha valido 18 nominaciones al Emmy a Netflix, de los que ha ganado cinco. Asimismo, su negocio de licencias es millonario, desde juguetes, cómics, entre otros productos de consumo.

Aún no se sabe cuántos capítulos tendrá la cuarta temporada de “Stranger Things”. Tampoco hay una fecha de estreno. Solo es seguro que, como declaró Joe Keery a EW, “hay más historias que contar”.

De acuerdo a Production Weekly, las grabaciones de la nueva entrega de la serie empezarían en octubre próximo, posibilitando un estreno en 2020.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE "STRANGER THINGS"?

En el último episodio de la tercera temporada, tras la aparente muerte de Hopper, Joyce decide dejar Hawkins junto a sus hijos y llevarse a Eleven con ellos. Aunque no mencionan a donde se dirigen, probablemente se reencontrarán con la pandilla, donde sea que estén. Después de todo, la primera promoción de la nueva temporada acotó que “ya no estamos en Hawkins”. Eso sí, como Eleven perdió sus poderes, es un misterio si los recuperará alguna vez.

Si no estamos en Hawkins, ¿dónde estamos? (Foto: Stranger Things / Netflix) Netflix

¿Qué pasó exactamente con Hopper? Para poder cerrar el nuevo portal al Upside Down, debió apagarse la 'Llave', un dispositivo desarrollado por científicos soviéticos, pero una explosión consumió al jefe de policía de Hawkins, que se encontraba al lado de la máquina.

Ahora, Hopper fue dado por muerto. Hasta Eleven aceptó su partida. Sin embargo, la escena post-créditos de la tercera temporada de “Stranger Things” presentó a unos soldados rusos que mencionan que tienen a un “estadounidense” como prisionero. ¿Acaso será Hopper?

En la misma escena se muestran los resultados de la investigación soviética sobre el Upside Down: tienen un Demogorgon en cautiverio. Es decir, la cuarta temporada podría llevar la guerra contra los monstruos de otra dimensión a otra escala.

Millie Bobby Brown habló con EW y dijo “saber cosas” sobre el futuro de la serie. “Los hermanos Duffer son como mis hermanos mayores. Así que los llamo todo el tiempo, y definitivamente trato de presionarlos sobre pequeñas pistas y sugerencias”, señaló la joven actriz. “Sé cosas aquí y allá, pero nada profundo o algo de lo que pueda contarte”, agregó.

“Tenemos una buena idea de lo que sucederá en la cuarta temporada. La cuarta temporada definitivamente está sucediendo. Existe la posibilidad de una temporada más allá de esa, que actualmente no está decidida”, manifestó Shawn Levy previamente en una entrevista con Collider.

¿Jim Hopper logró sobrevivir? (Foto: Stranger Things / Netflix)

Por su parte, los creadores de ficción contaron algunas otras cosas al mismo medio como que la cuarta temporada "será muy diferente" a la tercera.

Seis días después del estreno de la tercera entrega, Ross Duffer expresó que estaban esperando reunirse con sus escritores para "ir en la decisión correcta", aunque aseguró que ya tenían "grandes trazos" sobre los próximos eventos que tendrán que sortear Eleven y compañía.

"Al final de la segunda temporada, sabíamos lo de Billy. Sabíamos que los rusos iban a entrar. No sabíamos lo del centro comercial y esas cosas, pero una vez más, tenemos los grandes trazos (para la cuarta temporada). Sabemos dónde estamos en la cuarta temporada. Tenemos los grandes trazos. Ahora mismo se trata de completar esas líneas en los detalles. Estamos muy entusiasmados con lo que potencialmente va a suceder. Una vez más, como dijimos, será muy diferente a esta temporada. Pero creo que eso es lo correcto y creo que será emocionante ", manifestó.

Matt Duffer, mientras tanto, apuntó que "lo más importante que va a suceder es que se abrirá un poco, no necesariamente en términos de escala, en términos de efectos especiales, sino que se abrirá en términos de permitir diagramas en áreas fuera de Hawkins".

En ese marco, Ross Duffer reconoció que Rusia podría ser uno de esos nuevos escenarios para saber "quién es ese estadounidense en la celda y lo que están haciendo con el Demogorgon".

"Eso, obviamente, jugará un gran papel en una potencial temporada 4", acotó Ross en la entrevista.

"Ciertamente, la temporada 3 termina con varios hilos de la trama separados unos de otros. Y si hubiera una temporada 4, creo que los veremos todos explorados", complementó Shawn Levy.

MISTERIOS QUE DEBE RESOLVER LA TEMPORADA 4

1. ¿Eleven perdió sus poderes para siempre? ​

Eleven fue herida en una pierna por el Mind Flyer y tras intentar curarse por sí sola, perdió sus poderes, sin saberse si este último esfuerzo acabó con sus habilidades o si fue algo más. La adolescente al principio pensó que solo estaba cansada, pero después intentó mover una lata de gaseosa -y más tarde un peluche- con la mente sin éxito, así que queda esta gran interrogante: ¿ha perdido sus poderes para siempre?

En declaraciones a EW, Millie Bobby Brown solo se limitó a decir por ahora que “Eleven es poderosa con o sin poderes, así que creo que será un viaje emocionante que explorar”.

2. ¿Qué pasó con Jim Hopper? ​

Al explotar la máquina de los soviéticos y cerrarse el portal al ‘Mundo del Revés’, Jim Hopper murió... o al menos eso creen Eleven y sus amigos. Muchas teorías se han dado al respecto, ya que su cuerpo nunca fue encontrado. Para algunos fans, fue lanzado al portal hacia otra dimensión, mientras otros piensan que fue capturado por los rusos.

Jim dejó una carta que fue encontrada por Joyce y que Eleven leyó después (Foto: Stranger Things / Netflix)

Una teoría dice que la última canción de la temporada, la versión de "Heroes" de Peter Gabriel -el tema es interpretado originalmente de David Bowie- prueba que Hopper está vivo.

La misma música se escuchó en el tercer capítulo de la primera temporada, cuando el cuerpo de Will Byers es 'recuperado' del agua, para descubrirse más adelante que el supuesto cuerpo solo era un muñeco. El verdadero Will estaba atrapado en el Upside Down. Es decir, como esta canción acompañó en el pasado a una falsa muerte, podría repetirse la historia con Hopper. "Heroes" se escucha cuando Eleven lee la carta que dejó su padre adoptivo. Ella cree que está muerto. Pero Hopper podría ser el "estadounidense" del final.

TVLine informó que el actor David Harbour tiene contrato con Netflix para hacer una cuarta temporada de "Stranger Things" y esa sería la prueba final para asegurar su retorno.

En ese marco, Hopper podría haberse lanzado al suelo para evitar de alguna forma la explosión o podría haber sido expulsado al Upside Down. Incluso podría haber desaparecido por cuenta propia para no exponer más a sus amigos y familia mientras intenta detener al ‘Mundo del Revés’ por su cuenta.

"¿Qué puedo decirte? ¿Qué no puedo decirte? Quiero decir, no lo sé, pero tendremos que verlo juntos. Es una situación bastante seria en la que se mete al final y es un arco muy conmovedor en términos de la forma en que todo esto se desarrolla. Así que creo que lo dejaremos así y veremos si hay vida más allá, pero todavía no estoy seguro", declaró el mismo Harbour a EW.

Como Hopper y Joyce aún no han tenido la oportunidad de estar juntos, ese podría ser otro aliciente para apostar por el retorno de Jim a la serie. El mismo Harbour jugó con este arco a principios de agosto, cuando publicó una foto junto a Salma Hayek, donde destaca su pañuelo que lleva bordado "Jopper", que es el nombre usado por los fans para hablar de Joyce y Hopper.

Dicho sea de paso, según una teoría de los fans, las referencias a "Star Wars" son un indicio del posible retorno de Hopper.

Cuando Jim vence al 'Terminator' soviético, le dice "I’ll see you in hell" ("Te veré en el infierno"), que es una frase de Han Solo en "Empire Strikes Back", la película que concluye con el congelamiento del héroe.

En tanto, como Steve menciona que su película favorita es "Return of the Jedi", el filme que marca el retorno de Han, los seguidores de la serie creen que los guiños a ambos títulos no son gratuitos, que Jim Hopper atravesará una ruta similar a la del personaje de Harrison Ford: desapareció como el piloto del Millennium Falcon para después ser rescatado por sus amigos, aunque eso significaría que Eleven y compañía tendrían que viajar de alguna forma a Rusia.

Como el número de Murray (618-625-8313) sigue activo con un mensaje para Joyce sobre algo misterioso, la esperanza sigue abierta.

El mensaje completo es el siguiente:

“Hola, has llamado a la residencia de Murray Bauman. Mamá, si eres tú, por favor, cuelga y llámame entre las 5 y las 6 pm como lo habíamos acordado antes, ¿ok? Y si eres Joyce, Joyce muchas gracias por llamar, he estado intentando localizarte. Tengo una actualización. Se trata de… bueno, probablemente sea mejor si hablamos en persona, no es bueno ni malo, pero es algo”.

3. ¿Qué pasó con los soviéticos? ​

Los soviéticos construyeron un laboratorio secreto en medio del pueblo de Hawkins sin que nadie se dé cuenta, pero cuando el ejército estadounidense ingresó al fortín, ya no había nadie: ¿cómo hicieron para escapar tan rápido?

4. ¿Quién es el 'estadounidense' preso?

En la escena post-créditos ambientada en Kamchatka, en el extremo oriental de la entonces Unión Soviética, dos soldados descienden por unas escaleras que parecen adentrarse en las profundidades de la Tierra.

Llegan ante las puertas de unas celdas y, cuando uno de los soldados va a abrir una de estas, el otro le dice: "el estadounidense no". Entonces van a la celda contigua y toman a un prisionero. ¿Quién es el "estadounidense"? ¿Hopper sobrevivió pero fue capturado por el enemigo como piensa mucha gente?

"Definitivamente no debes asumir nada", dijo al respecto Matt Duffer. “La línea que dijo el guardia ruso está intencionalmente destinada a provocar el debate. Necesitamos que la gente haga las mismas preguntas que tú estás haciendo", respondió el guionista a EW.

El 12 de agosto, la actriz Millie Bobby Brown compartió unas fotos de su reencuentro con David Harbour y las instantáneas aumentaron los rumores sobre la identidad del "estadounidense": ¿Hopper?

"Cita de padre e hija", escribió Brown sobre las fotos que publicó en sus redes sociales (Foto: Instagram)

Para los fans de "Stranger Things", la barba que luce Harbour prueba que sería el "estadounidense" y que se la habría dejado crecer para su rol de prisionero.

¿Significa algo la barba de David Harbour? (Foto: Stranger Things / Netflix)

Brett Gelman, quien interpreta a Murray Bauman, declaró a Men's Health que el "estadounidense" podría ser cualquier persona.

"Realmente no lo sé. Realmente no lo sé. No tengo idea. Podría ser un villano, podría ser un héroe. No tengo idea. Tal vez están creando un personaje completamente nuevo para la cuarta temporada", sostuvo.

5. El regreso del Demogorgon

En la escena post-créditos es revelado que los soviéticos tienen un Demogorgon como en la primera temporada y esto nos lleva a preguntar: ¿cómo los soviéticos encontraron y atraparon a un Demogorgon? ¿Lograron abrir finalmente un portal al Upside Down? Además, ¿con qué propósito hacen estos experimentos?

6. ¿A dónde se mudaron los Byers?

Joyce Byers ya tenía pensado vender su casa y tras la desaparición de Hopper, aceleró las trámites y se marchó con sus hijos Will y Jonathan, así como con Eleven, que quedó a su cargo tras la pérdida del jefe de policía.

Esto ya nos lleva a pensar que la siguiente historia ya no se desarrollaría en Hawkins, sino en esta nueva ciudad que hasta el momento es un misterio.

7. Dustin cambia de gorra

En esta tercera temporada, Dustin ya no usa la misma gorra de las anteriores temporadas, la clásica azul, roja y blanca. Ahora tiene una verde y amarilla con el logotipo del campamento científico al que acudió durante un mes.

¿Dónde dejó su gorra? Al parecer con su nueva novia, Suzie.

Y a propósito de los dos, algunas semanas después de la emisión de "Stranger Things" 3, en redes surgió un debate sobre Dustin y Suzie: para muchos fans, son culpables de la muerte de Billy y Hopper por haber demorado en compartir la constante de Planck por ponerse a cantar "Never Ending Story" en el momento más crítico de la temporada.

8. ¿Qué pensó el Dr. Owens al ver el portal al Upside Down?

Cuando el Dr. Owens contempla el muro a través del cual los soviéticos intentaron abrir un portal al 'Mundo del Revés', el rostro del científico es de profunda preocupación. No es la cara de alguien que siente que impidió un desastre. Es el semblante de quien sabe que el peligro permanece y que el portal volverá a abrirse.

9. ¿Qué pasará con Lucas y Max?

Caleb y Max tuvieron una relación extraña en la tercera temporada de “Stranger Things”. Si bien son enamorados, más parecían tener una relación amigos, y para Caleb McLaughlin, eso se explica en que aún están supeditados a sus otros compañeros.

En diálogo con EW, el actor comentó que para la cuarta temporada, Lucas tendría que estar ahí para Max tras la muerte de Billy. Según dijo, Lucas como novio es muy despistado, por lo que necesita ser mejor y más maduro en este aspecto.

"Tal vez ella se enoje con él porque puede que él no sepa cómo estar realmente allí para ella en un momento dado", opinó.

10. ¿Cómo afectará la muerte de Billy a Max?

En diálogo con Teen Vogue, Sadie Sink comentó que le parecía raro que al final de la tercera temporada apareciera Max junto a Lucas como si nada hubiera pasado. Su hermano había muerto hace tres meses y eso, sin dudas, afectó a la adolescente.

"Esa escena con Max y Billy al final... Obviamente está traumatizada. Pero luego pasan tres meses y está cantando feliz con Lucas. Recuerdo haber leído la escena y pensar: '¿Qué está pasando? Esperen. ¿Ella... no acaba de perder a su hermano?'", recordó la actriz.

"De cierta manera, no dejará que nadie vea cómo se siente realmente. La ves fingiendo que todo está bien, cuando realmente todo ha cambiado para ella. Está en un espacio mental y emocional completamente diferente", añadió.

Por lo señalado, podría surgir cierto resentimiento de Max hacia Eleven. Víctima del luto, la joven podría culpar a su amiga de la muerte de Billy, aunque el salvavidas no solo se sacrificó para salvar a 'Once', sino a todos en general.

11. La gran pregunta sobre Will Byers

Robin no sería el único personaje gay de "Stranger Things". En los primeros episodios de la tercera temporada de la serie, durante una discusión, Mike le gritó a Will que no era su culpa que a él no le gustaran las chicas y eso fue recogido por los fans como una confirmación de la identidad sexual del adolescente. Sin embargo, aún nada es definitivo.

De hecho, el mismo Noah Schnapp opinó que Will, en realidad, solo está madurando a distinta velocidad que sus amigos.

“Él no quiere tener citas ni relaciones todavía. Todavía quiere ser un niño y jugar en el sótano como en los viejos tiempos”, manifestó el actor, aunque apuntó que la escena está presta a la interpretación. En la cuarta entrega podría haber respuestas al respecto.

Vale indicar que en la 'biblia' de "Stranger Things", que los mismos hermanos Duffer compartieron, Will originalmente era un niño "con problemas de identidad sexual".

¿QUÉ ACTORES ESTARIÁN EN LA TEMPORADA 4 DE "STRANGER THINGS"?

Para la cuarta temporada de “Stranger Things”, los más probable es que vuelva la mayoría del elenco principal, al menos los que lograron sobrevivir. Pero lo que todos los fans de la serie de Netflix se preguntan es si ¿Jim Hopper estará en los nuevos episodios?

En conversación con Entertainment Tonight, David Harbour, el actor que interpreta a Hopper, dijo: “no tengo ni idea” si Jim es el “estadounidense” de la escena post-créditos. Según comentó, espera que sea así, “aunque parece bastante loco”.

Asimismo, explicó que “la máquina fue apagada y explotó y Hopper parecía estar atrapado allí. Miró un poco alrededor, pero parecía estar atrapado y la máquina explotó”, pero como después la historia es trasladada a la prisión de Kamchatka, en la Unión Soviética, y se menciona al “estadounidense”, “parece extraño”, aunque no sabe cómo habría sobrevivido si es que realmente sobrevivió a la explosión.

Harbour indicó que los hermanos Duffer, creadores de la serie, no le han dicho “nada” sobre su suerte en el drama de Netflix. “¡Me han estado esquivando!”, exclamó, al tiempo de asegurar que “no sé qué va a pasar”.

“Debemos mantener la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza, pero Barb está realmente muerta", bromeó.

Billy no regresará para la temporada 4 de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

De otro lado, tanto Billy como Alexei murieron en la tercera temporada de "Stranger Things", pero no puede descartarse que los actores Dacre Montgomery y Alex Utgoff reaparezcan de alguna forma en la serie.

El Dr. Alexei se había convertido en uno de los favoritos de los fans (Foto: Stranger Things / Netflix)

A propósito de Alexei, Netflix habilitó un video donde puedes verlo durante 12 horas tomando su slurpee.

Asimismo, ya tiene su propio Funko Pop, al igual que Robin.

Así son los Funko Pop de Alexei y Robin (Foto: Funko)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 4 DE "STRANGER THINGS"?

Tras la renovación de “Stranger Things” para una cuarta entrega es probable que los nuevos episodios se estrenen en el 2020. En el peor de los casos, estos recién llegarían en algún momento de 2021, probablemente en torno a una fecha importante en el calendario de Estados Unidos.

¿Cuántos episodios tendría la temporada 4 de "Stranger Things"? La primera entrega tuvo ocho capítulos; la segunda, nueve; y la tercera, ocho una vez más. Por tanto, es posible que la cuarta temporada repita el ocho de la suerte.

¿En qué año estaría ambientada? Si sigue el mismo orden, los próximos eventos deberían tener lugar en 1986. "Stranger Things" comenzó en 1983 y de ahí por cada temporada se corrió un año. No obstante, no puede descartarse algún salto en el tiempo. Después de todo, el elenco más joven está creciendo bastante rápido.

"Cada temporada se ha establecido en un nuevo año. Entonces, si es un año en el futuro, entonces podría haber un montón de cosas diferentes. La primera temporada se fijó en Navidad, la segunda temporada fue en Halloween y la tercera temporada fue en verano. Entonces, creo que los Duffers están probando diferentes opciones. Ya veremos", señaló Finn Wolfhard sobre este punto en una entrevista con The Hollywood Reporter.

¿TEMPORADA 4 SERÁ LA ÚLTIMA DE "STRANGER THINGS"?

Más allá de lo dicho por los escritores, actores y productores de "Stranger Things", un reporte que apareció tras el estreno de la tercera temporada sugirió que la cuarta entrega sería la última de la serie.

Según We Got This Covered, "Stranger Things" debía durar al menos cinco temporadas, pero esa idea habría sido descartada porque rompía la premisa de la serie: el drama gira sobre la idea de "niños contra el mal", no "jóvenes contra el mal", en referencia a la edad del elenco más joven.

"Por supuesto, esto es solo un rumor por ahora, pero nos aseguraremos de estar al día sobre lo que está sucediendo detrás de escena de la exitosa serie de Netflix y pasar la voz si escuchamos algo", señaló el medio.

TEORÍAS SOBRE "STRANGER THINGS" 4

Chernóbil

¿Chernóbil en "Stranger Things"? (Foto: Chernobyl / HBO)

Según una teoría, la catástrofe de Chernóbil será adaptada al mundo de "Stranger Things" en la cuarta temporada.

La suposición dice que la próxima entrega podría ambientarse en abril de 1986, cuando ocurrió el desastre nuclear, seis meses después del final de octubre de 1985.

Como los soviéticos están involucrados en la trama y como la escena post-créditos de la tercera temporada llevó la historia a Rusia, la teoría en cuestión sostiene que al menos en "Stranger Things", los eventos de Chernóbil son causados, o fabricados, para encubrir una batalla de la que participarían Eleven, los rusos y las criaturas del Upside Down. Suena descabellado, pero no por eso imposible.

Robin es una espía rusa

¿Robin tiene un oscuro secreto? (Foto: Stranger Things / Netflix)

Algunos fans de "Stranger Things" creen que Robin, la amiga y compañera de trabajo de Steve, en realidad es una espía rusa y para afirmar esto, se basan en algunas cosas.

Primero, su apellido nunca es revelado en la serie. Tampoco su historia de fondo. No tiene padres a la vista. Tampoco casa. Siempre está en el centro comercial.

Segundo, para muchos se hace extraño que comprendiera el ruso tan rápido. Robin solo necesitó un diccionario para entender el idioma. ¿No es sospechoso?

A propósito del futuro de Robin, la actriz Maya Hawke dijo que "espero que más y más de ella se revele".

Eleven será la villana de la temporada 4

Eleven fue atacada por el Mind Flayer (Foto: Stranger Things / Netflix)

De acuerdo a una teoría compartida en Reddit, Eleven podría convertirse en la villana de la cuarta temporada de "Stranger Things" a partir de una supuesta infección causada por el Mind Flayer.

La suposición indica que cuando Eleven fue mordida y un pedazo del Mind Flayer se alojó en su pierna, comenzó un proceso de infección que la haría un huésped como Will Byers y Billy Hargrove en el pasado y eso explicaría por qué ya no tiene poderes.

Si Eleven está infectada, el monstruo del Upside Down podría manipularla y usarla para controlar el mundo, destruyendo cualquier amenaza posible. Después simplemente la descartaría como hizo con los 'desollados' en la tercera temporada.

Una temporada a lo "Avengers: Endgame"

¿Los 'Vengadores' de "Stranger Things"? (Foto: Marvel Studios / Netflix)

Para un entusiasta grupo de fans, la cuarta temporada de “Stranger Things” podría seguir una línea similar a la de “Endgame”, cuando se reunieron todos los héroes habidos y por haber, solo que en el caso de la serie de Netflix comprendería a los personajes principales junto a extras como Terri Ives, la madre biológica de Eleven; Suzie, el Dr. Sam Owens; Murray Bauman; y hasta Eight, la ‘hermana’ de la joven telequinética que puede crear ilusiones y que a su vez, se ganó la antipatía de muchos seguidores.

La teoría también incluye a personajes que se creen muertos como Jim Hopper y el Dr. Martin Brenner.

¿Eight volverá a "Stranger Things" a pesar de las críticas que recibió el personaje en la segunda temporada? (Foto: Netflix)

El grupo se reuniría para derrotar a una amenaza que se presumiría gigantesca, del nivel de Thanos. Se necesitaría a todos para salvar el mundo.

Billy es el "estadounidense"

¿Billy está vivo? (Foto: Stranger Things / Netflix)

Mientras muchos fans dan por hecho que el "estadounidense" es Hopper, cierta teoría que se filtró en Reddit propone que en realidad se trata de Billy.

¿Billy no se sacrificó para salvar a Eleven y los demás? De acuerdo a esta teoría, el Billy que murió siempre fue un clon, nacido a partir de la escena en la que Billy se ve a sí mismo en el Upside Down, antes de ser atrapado por el Mind Flayer.

¿Dónde estaría el verdadero Billy? La misma teoría señala que habría escapado del 'Mundo del Revés' por otra puerta interdimensional, la misma por la que habría salido el demodog que tenían los rusos. Eso explicaría por qué el "estadounidense" está en la Unión Soviética.

Brenner es el estadounidense

Brenner es la otra gran posibilidad detrás de la identidad del "estadounidense" (Foto: Stranger Things / Netflix)

Desde el mismo final de la tercera temporada se mencionó que el Dr. Brenner podría ser el "estadounidense" detenido en una instalación soviética y las sospechas cada vez son más grandes, contra la creencia de que en realidad sería Hopper.

Según una teoría formulada en Reddit, tendría sentido que Brenner sea el "estadounidense" y que regrese a "Stranger Things" para su cuarta temporada: Brenner habría ayudado a los rusos, voluntariamente o la fuerza, a explorar el Upside Down, tal como lo hizo en Estados Unidos.

Contra todo pronóstico, Brenner fue anunciado vivo al final de la segunda temporada por Ray Carroll, un científico relacionado con el 'papá' de Eleven.

Ahora, así no fuera el "estadounidense", su retorno se haría necesario para que ayude a Eleven a recuperar sus poderes. Después de todo, él intervino para que los obtenga.

Will y el Upside Down

¿Will también fue sujeto de experimentos en el laboratorio de Hawkins? (Foto: Stranger Things / Netflix)

Como la razón de ser del Upside Down no ha quedado del todo claro, surgió una teoría que explicaría su relación con Will Byers, el niño que desaparece en la primera temporada de "Stranger Things".

El redditor bloodylolipops propuso que Will es el verdadero arquitecto del Upside Down. Según describió, su padre podría haber permitido que científicos del Laboratorio Nacional de Hawkins experimentaran con él cuando era pequeño a cambio de un pago y que de esos experimentos le naciera el poder de crear mundos. Sin embargo, al igual que Eleven en la tercera temporada, los habría perdido con el tiempo.

El fan sostuvo que haciendo uso de esta habilidad, Will creó el 'Mundo del revés' y eso explicaría por qué ha sido la única persona que ha sobrevivido a esta dimensión. Por tratarse de su 'constructor', el mismo Upside Down lo habría mantenido vivo en el capullo donde fue encontrado por Hopper.

La misma teoría indica que Hawkins ha sido el blanco del Upside Down para vengar a Will, quien fue víctima de bullying durante años en esta ciudad. Pero va más allá.

Como Will es supuesto el creador del Upside Down, matarlo sería la clave para detener al Mind Flayer y al menos esta teoría propone que Eleven tendría esta misión en la cuarta temporada.

Mind Flayer es One

¿Acaso se ha descubierto el verdadero origen del Mind Flayer? (Foto: Stranger Things / Netflix)

Según esta teoría, el Mind Flayer no solo es parte del ‘Mundo de revés’, sino también el primer experimento del doctor Brenner.

Un usuario de Reddit explicó que “el Mind Flayer es 001. Cuando Eleven y Kali (Eight) usan sus poderes, utilizan una gran cantidad de energía. Pues bien, creo que el Mind Flayer, sea 001 o cualquier otro número, funciona igual. ¿Pero de dónde obtiene este poder? En teoría, extrae energía de los secuaces de los que se alimenta. Y ahora viene la parte interesante: ¿qué pasa si quien está detrás del Mind Flayer es 001, si el 'Desuellamentes' que conocemos es solo una proyección que utiliza para ocultarse?”

“Con esto en mente, creo que la historia que cuenta la temporada 4 podría ser esta: Will y Eleven no pueden sentir al 'Desuellamentes' cuando están fuera de Hawkins, pero el resto del grupo sí nota una actividad extraña e investiga. Los miembros del grupo se separan. El Mind Flayer consigue secuestrar a algunos de ellos. El resto descubre que el portal en el laboratorio de Hawkins está abierto nuevamente y se pone en contacto con Eleven y Will para regresar al pueblo”.

El fan de "Stranger Things" continúa asegurando que “una vez que Will llega a Hawkins, comienza a sentir al 'Azotamentes' nuevamente y Eleven trata de lidiar con la pérdida de sus poderes ante una nueva amenaza. El grupo que había sido secuestrado consigue escapar (...) y descubre que los comunistas están allí trabajando junto con el 'Azotamentes' (...) Descubren también que Hopper sigue vivo y que los rusos lo mantienen como rehén, mientras que el Gobierno estadounidense mantiene como rehén a un comandante ruso”.

LISTA DE EPISODIOS DE "STRANGER THINGS"

Capítulos de Stranger Things - Temporada 3

¿Me copias, Suzie? (3x01)

Ratas de centro comercial (3x02)

El caso de la guardavidas perdida (3x03)

La prueba del sauna (3x04)

Los desollados (3x05)

E pluribus unum (3x06)

La picadura (3x07)

La batalla de Starcourt (3x08)

Capítulos de Stranger Things - Temporada 2

MADMAX (2x01)

Dulce o truco, bicho raro (2x02)

El renacuajo (2x03)

Will, el Sabio (2x04)

Dig Dug (2x05)

El espía (2x06)

La hermana perdida (2x07)

El azotamentes (2x08)

El portal (2x09)

Capítulos de Stranger Things - Temporada 1