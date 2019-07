"Stranger Things": ¿qué pasará con Max y Lucas en la temporada 4?

Además de Eleven y Mike, otros miembros de la pandillas sufrieron altibajos en su relación a lo largo de la tercera temporada de "Stranger Things", al punto que no está claro si después de los últimos eventos siguen siendo pareja.

Lucas y Max se convirtieron en enamorados al final de la segunda temporada de "Stranger Things" y al menos al comienzo, la ternura y torpeza del primer amor los arrobó al derecho y al revés. Sin embargo, en los nuevos episodios cambiaron muchas cosas. Pelearon muchas veces. Se separaron. Se trataron solo como amigos, aunque al final parecían haberse acercado otra vez.

En ese marco, el actor Caleb McLaughlin reconoció que no fueron buenos como enamorados, aunque más que todo, por haber supeditado su relación a la relación que tienen con sus amigos.

En diálogo con Entertainment Weekly, McLaughlin comentó que “siento que Max y Lucas estaban ayudando a sus amigos y quedaron atrapados en lo que estaban haciendo”, al punto de terminar el uno con el otro solo porque Mike y Eleven habían terminado.

“Al final, una vez que Mike y Eleven están bien, entonces nos decimos ‘ok, estamos bien ahora’. Creo que era como los hermanos antes que las chicas y las chicas antes que los chicos o lo que sea”, manifestó.

Una pareja de niños (Foto: Stranger Things / Netflix) Netflix

Si Lucas y Max siguen juntos en la cuarta temporada –aún no anunciada por Netflix–, como pareja tendrán que lidiar con la muerte de Billy, quien se sacrificó para detener al Mind Flayer (Desuellamentes). No obstante, el actor no cree que su personaje sea muy bueno estando allí para la adolescente.

“Tiene que estar ahí para ella. Parece muy despistado en la temporada 3 sobre el hecho de ser un novio en general, por lo que necesita mejorar y ser más maduro en esos momentos”, declaró McLaughlin.

“Siento que Lucas no sabría cómo hacerlo. Tal vez ella se enoje con él porque puede que él no sepa cómo estar realmente allí para ella en un momento dado, así que creo que sería muy interesante ver eso”, agregó.

Sobre sus perspectivas para Lucas en la potencial cuarta temporada, Caleb McLaughlin dijo que espera que el adolescente viva más “momentos difíciles” y nuevas situaciones que lo hagan crecer aún más.

“Siento que Lucas es un hombre con un plan. Quiero ver muchos de esos momentos, sus momentos de batalla, de acción, más de su relación con Max, eso sería genial”, sentenció.

La tercera temporada de "Stranger Things" está disponible desde el jueves 4 de julio en Netflix.