"Stranger Things": Noah Schnapp responde la gran pregunta sobre Will Byers

La tercera temporada de "Stranger Things" marcó la introducción del primer personaje LGTB de la serie de Netflix: Robin, la compañera de trabajo de Steve y su interés amoroso pasajero, pero para los fans del drama de ciencia ficción, no sería la única.

Sobre la orientación sexual de Will Byers se ha hablado mucho desde la primera temporada de "Stranger Things", sin una respuesta definitiva hasta el momento. No obstante, durante la tercera entrega del show fue sugerido algo al respecto.

En el tercer capítulo de esta temporada, titulado ‘El caso de la guardavidas perdida’ (‘The Case of the Missing Lifeguard’ (3x03), Mike y Will tienen una discusión, donde el primero le grita: “No es mi culpa que no te gusten las chicas”, palabras que llegan después de que Will se molestara con sus amigos por preferir a sus enamoradas que jugar "Calabozos y Dragones" ("Dungeons & Dragons").

Mike y Will tienen una discusión en los primeros episodios de "Stranger Things" 3 (Foto: Netflix) Netflix

En ese marco, el mismo Noah Schnapp comentó algunas cosas sobre este enunciado, que para algunos fans es bastante elocuente.

En conversación con The Wrap, el actor estadounidense dijo que en realidad “depende la interpretación” que pueda dársele a la expresión de Mike.

“Mientras que todos los personajes se estaban desarrollando y creciendo, Will estaba en el Upside Down (Mundo del Revés) y estaba solo allí, sin interactuar con sus amigos o con el resto del mundo. Y cuando regresó, esperaba que todo volviera a ser como antes, como era cuando todo era normal y cuando era niño y quería volver al sótano y jugar 'Calabozos y Dragones'”, señaló Schnapp.

Por tanto, al menos en su opinión, las palabras de Mike no confirman que Will sea gay, sino “simplemente lo interpreto como si no estuviera listo para crecer”.

“Él no quiere tener citas ni relaciones todavía. Todavía quiere ser un niño y jugar en el sótano como en los viejos tiempos”, manifestó el actor.

“Realmente depende de la audiencia interpretarlo”, agregó.

Noah Schnapp también habló de la sexualidad de Will tras el estreno de la primera temporada de "Stranger Things". Esa vez, a través de una publicación en Instagram, indicó “ser gay o no, no es lo importante”.

“'Stranger Things' es un show sobre un grupo de niños que son extraños y que se conocen porque han sido acosados de alguna manera o porque son diferentes. ¿Ser sensible, solitario o un adolescente al que le gusta la fotografía, o ser una chica de cabello rojo y lentes grandes, te hace gay? Solo tengo 12 años, pero sé que todos nos relacionamos con ser diferentes”, escribió en aquella ocasión.

La tercera temporada de "Stranger Things" está disponible en Netflix desde el jueves 4 de julio.