Streaming 2025: la decepción de “Stranger Things”, el apogeo de “Welcome to Derry” y más del año que se acaba

Cada servicio de streaming tiene sus gallinas de los huevos de oro, series que por cifras o calidad han captado la atención. En una economía donde lo que importa es retener al suscriptor, mientras que los precios de las plataformas siguen subiendo, el espectador necesita razones para seguir pagando cada mes.

Netflix

La plataforma con más usuarios consiguió altas cifras con la tercera temporada de la producción coreana “El juego del calamar”, donde el protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) puso fin a los planes del Líder (Lee Byung-hun). Similar éxito tuvo la segunda temporada de “Merlina”, spin-off de “Los Locos Adams” protagonizado por Jenna Ortega. Aún así, ambas historias vieron una disminución de audiencia a comparación de sus primeras temporadas, además de que la crítica no fue amable.

Donde Netflix sí recibió aclamación crítica fue con la miniserie “Adolescencia”, que contó la historia de un chico de 13 años que mató a su compañera de clases. Una ficción que exploró la “manosfera”, comunidades virtuales donde hombres despliegan odio a las mujeres. La plataforma despide el año con la temporada final de su serie más vista, “Stranger Things”, que al cierre de este artículo ya estrenó su mayoría de episodios y donde los más recientes han sido severamente criticados. El último capítulo, un especial de dos horas, llega el 31 de diciembre. Pero como esta saga es lucrativa, la historia continuará de alguna manera en un “spin-off” anunciado en 2022 y del que no hay detalles.

HBO Max

Tal vez lo más interesante del año para esta plataforma haya sido su cambio de nombre. Originalmente HBO Max desde el 2020, en 2023 pasó a llamarse solo Max y este 2025 volvió al anterior nombre. Un cambio parodiado por ellos mismos en sus redes sociales.

Por el lado de las series, tanto crítica como audiencia fueron generosas con “The Pitt”. Protagonizada por Noah Wyle, quien trabajó en “E.R.”, es una serie médica desarrollada en tiempo real, que sigue durante 15 horas el agitado turno de un hospital de Pittsburgh. Algo similar ocurrió con “Task”, protagonizada por Mark Ruffalo, sobre un cuerpo especial de operaciones contra robos violentos. Ambas series tendrán segunda temporada. Otras series muy comentadas de la plataforma, aunque no como en años anteriores, fueron las nuevas temporadas de “The Last of Us” y “The White Lotus”.

Tampoco se puede ignorar “It: Welcome to Derry”, precuela de la película de horror que se convirtió en una de las series más comentadas del año y cuya calidad fue comparada en redes sociales con “Stranger Things”, donde esta última salió perdiendo.

Disney+

La plataforma no ha tenido su mejor año, pero aún así consiguió que la gente hable de sus historias, donde destaca “Morir de placer”, donde Michelle Williams interpreta a una mujer con cáncer terminal que busca tener un orgasmo por primera vez en su vida; “Daredevil: Born Again”, que marcó el retorno del héroe Matt Murdock al Universo Cinematográfico de Marvel; y “Alien: Earth”, spin-off de la saga de horror y ciencia ficción que dividió a la audiencia por la decisión creativa que involucró a un xenomorfo, criatura que tradicionalmente ha perseguido a los protagonistas.

El servicio también lanzó la cuarta temporada de “The Bear”, serie convirtió a Jeremy Allen White en un nombre de peso en Hollywood, pero que con el pasar de los años ha ido perdiendo “filo”. Puede que su mayor logro haya sido lanzar una temporada anual sin falta desde el 2022, algo que casi no se ve en esta era, donde las series más aclamadas llegan cada dos años, aproximadamente.

Otros servicios

Mientras Prime Video lanzó la tercera temporada de “Invincible”, de lejos su serie más comentada en 2025, así como la tercera de “Reacher”, es Apple TV el servicio que posiblemente haya cosechado mejores críticas a pesar de no tener tantos suscriptores como la competencia. Allí está lo que pasó con la primera temporada de “The Studio”, sátira salvaje sobre Hollywood protagonizada por Seth Rogen; se llevó varios Emmys de comedia. También estrenaron la esperada segunda entrega de “Severance”, crítica al mundo laboral en clave de ciencia ficción; y la quinta de “Slow Horses”, thriller de espías con Gary Oldman.

El servicio cerró el año con el mayor éxito de su historia, “Pluribus”, que marcó el retorno del creador de “Breaking Bad”, Vince Gilligan. Aquí Rhea Seehorn interpreta a Carol Sturka, novelista inconforme con su vida que se pone al hombro la tarea de salvar al mundo luego de que una mente colmena infectara a casi toda la población mundial. Otra serie que volverá, aunque no se sabe cuándo.