"Suburra", ¿tendrá temporada 3 en Netflix?

Netflix se ha convertido en el hogar que necesitaban algunas series locales para lanzarse al estrellato en todo el mundo. Producciones alemanas, españolas, estadounidenses, latinoamericanas, etc. compiten en este nuevo mundo de la transmisión por Internet con lo mejor que tienen.

Así fue como llegó "Suburra" a Netflix. La serie italiana basada en la novela del mismo nombre regresó a la plataforma con su segunda temporada el pasado 22 de febrero. Sus seguidores ahora esperan pacientemente la respuesta a una sola pregunta: ¿son estos los últimos episodios de "Suburra" o habrá una temporada 3?

Por ahora, no parece que Netflix tenga planes para renovar o cancelar "Suburra: Blood on Rome". Es muy probable, como ya ha pasado con otras series, que la compañía de streaming esté esperando los resultados de la segunda temporada para tomar una decisión final.

En su historial, la orden de producir una temporada 2 no sucedió sino después de 3 meses luego de que la primera se estrenara. Si existe alguna posibilidad para una nueva tanda de episodios, tendrá que pasar algún tiempo para que Netflix confirme la renovación de la serie.

Según The New York Times, existe una película con el mismo nombre a la cual la serie sirve como precuela. No obstante, la segunda temporada se aleja un poco de los eventos escritos en el libro que lo inició todo, por lo que aún quedaría material para explorar en nuevos capítulos de "Suburra" antes de los sucesos del largometraje.

Considerando la alta calificación de la primera temporada de la serie, no sería sorpresa que "Suburra" sea renovada para una tercera temporada. A pesar de su alto contenido de violencia sobre el crimen organizado en Roma, el show presenta a personajes complejos y humanos, sin mostrar ningún tipo de héroe como se acostumbra en la ficción.

Por otro lado, la serie retrata la cultura de Roma sin ser muy abrumadora para el espectador, siendo considerado como el mejor thriller de crimen que ha debutado en el 2018 para la televisión, manteniendo su paso rápido e inteligente con el pasar de los capítulos.

Con todos estos elementos sobre la mesa, es muy probable que Netflix ordene una tercera temporada de la serie, aunque solo el tiempo revelará la verdad sobre el futuro de este programa para la pantalla chica.