A pocas semanas del estreno mundial, a propósito del evento deportivo Super Bowl, Disney+ ha revelado un nuevo avance de lo que se verá próximamente el 19 de marzo: la nueva serie “The Falcon and The Winter Soldier”, de Marvel Studios.

La serie se contextualiza luego de los eventos de los Vengadores: Endgame donde Steve Rogers le cede el escudo de Capitán América a Sam Wilson. Asimismo, Falcon y Winter Soldier se unirán en una aventura que pondrá a prueba sus habilidades para volver a enfrentar a Zemo.

“No tengo intenciones de dejar mi trabajo inconcluso”, dice Zemo, interpretado por Daniel Brühl. Mientras tanto, los héroes interpretados por Sebastian Stan y Anthony Mackie tienen problemas para trabajar en equipo, razón por la que aparecen en una sala de, aparente, consejería.

Zemo no será el único villano de la producción, ya que también estará presente U.S. Agent, personaje que en los cómics fue elegido para reemplazar al Capitán América, pero su manera de ver el mundo lo vuelve un riesgo para la humanidad.

Estará dirigida por Kari Skogland, quien ya ha dirigido series como “El cuento de la criada” y la primera temporada de “Marvel’s The Punisher”.

Adicionalmente, la serie reveló su primer póster promocional; protagonizado por ambos héroes y el villano de turno.

Póster de "The Falcon and the Winter Soldier". Foto: Disney+.

