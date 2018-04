Ser bueno en algo no solo requiere talento. Oliver Atom (Tsubasa Ozora), si bien tiene todo lo necesario para convertirse en un futbolista estrella a donde sea que vaya, tendrá que entrenar. Su camino continúa esta semana en "Super Campeones" ("Captain Tsubasa").

—Horarios de transmisión para "Super Campeones" 3—

México: 11:35 a.m.

Colombia: 11:35 a.m.

Ecuador: 11:35 a.m.

Perú: 11:35 a.m.

Chile: 1:35 p.m.

Argentina: 1:35 p.m.

La semana anterior en "Super Campeones", Oliver desafió al portero Benji (Genzo Wakabayashi) en anotarle un gol, algo que hasta entonces no había ocurrido. Si bien el desafío no fue lo esperado, el joven deportista aprendió una nueva jugada.

Al ver cómo Roberto, ex jugador de la selección de Brasil, hizo una chalaca, Oliver pasó horas intentando imitar el disparo. Finalmente, lo consiguió.

En lo próximos episodios de "Super Campeones", Oliver tendrá que prepararse para un otro desafío: como parte del equipo del Newpi, deberá desafiar al San Francis de Benji en un partido reglamentario. El problema es que el resto de su equipo no es tan bueno en el deporte.

Basada en la historieta homónima de Yōichi Takahashi, "Super Campeones" sigue a Oliver desde que solo es un futbolista escolar hasta que ingresa a ligas internacionales, tanto en Brasil como en Europa.

DATO

De momento, el remake de "Super Campeones" solo está disponible en Japón y Francia.