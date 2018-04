"Super Campeones" 4 reveló la tragedia de Roberto | FOTOS

Oliver (Tsubasa Ozora) ya demostró su talento con el fútbol, pero una pregunta persiste semana a semana en "Super Campeones". ¿Por qué Roberto Hongo se retiró del fútbol si es tan buen jugador?

Esta semana la serie animada respondió esa interrogante: a Roberto Hongo se le diagnosticó desprendimiento de retina, de modo que si continúa jugando y recibe un golpe fuerte en la cabeza podría quedarse ciego.

Pero conocer a Oliver en "Super Campeones" le mostró al ex jugador que dejar de jugar al fútbol no significa que deba alejarse del deporte. Convertir al niño en un mejor deportista es su nuevo objetivo, lo cual podría hacer que se aleje del alcohol.

Por su parte, Oliver tuvo su primer día de clases, donde le mostró a sus otros compañeros cuán importante es el fútbol para él. En esta circunstancia conoce a Patty (Sanae Nakazawa), líder de los porristas que muestra cierto interés en él.

—Los antecedentes de "Super Campeones" 4—

Las madrugadas japonesas son para los nostálgicos, pues cada semana se emite un episodio de "Super Campeones" ("Captain Tsubasa"), anime de fútbol donde un niño talentoso en el deporte busca ser el mejor del mundo. La serie ingresó a su cuarta semana de emisión.

—Horarios para "Super Campeones" 4—

México: 11:35 a.m.

Perú: 11:35 a.m.

Ecuador: 11:35 a.m.

Colombia: 11:35 a.m.

Chile: 1:35 p.m.

Argentina: 1:35 p.m.

Japón: 1:35 a.m. (martes 24)

En el episodio anterior de "Super Campeones", Oliver Atom (Tsubasa Ozora) le demostró a su nuevo equipo por qué es tan bueno en el fútbol. No solo es capaz de ejecutar jugadas complejas como una chalaca, sino esquivar a varios jugadores de un equipo rival sin esfuerzo aparente.

En los próximos episodios Oliver, Bruce y los otros jugadores del Newpi tendrán que derrotar al San Francis de Benji Price en un partido reglamentario. El trabajo no será fácil, pues el equipo del talentoso delantero nunca ha ganado y cuando pierde es por una amplia diferencia.

"Super Campeones" se basa en la obra homónima de Yoichi Takahashi, originalmente publicada como una historieta en 1981. La serie animada de 1983 no adaptó toda la historia, lo cual podría cambiar este 2018.

DATO

De momento, "Super Campeones" no tiene fecha de estreno oficial en América Latina.