"Super Campeones" ("Captain Tsubasa") se mantiene como una de las series de anime más nostálgicas en al televisión japonesa. Cada semana los televisores del país asiático reciben más historias del jugador escolar más talentoso.

Los horarios de transmisión de "Super Campeones" 5:

México: 11:35 a.m.

Perú: 11:35 a.m.

Ecuador: 11:35 a.m.

Colombia: 11:35 a.m.

Chile: 1:35 p.m.

Argentina: 1:35 p.m.

Japón: 1:35 a.m. (martes 1 de mayo)

"Super Campeones" se emite en el canal TV Tokyo.

En su actual arco de historia, "Super Campeones" muestra el trabajo que llevan a cabo Oliver Atom (Tsubasa Ozora) y sus amigos del Newpi para convertirse en un equipo de fútbol competente, esto bajo el liderazgo del ex jugador brasileño Roberto Hongo.

Si bien Oliver es el más talentoso del Newpi, el equipo necesitará más que eso si desea vencer al San Francis de Benji Price (Genzo Wakabayashi), quien por su cuenta desea convertirse en el mejor arquero de Japón.

"Super Campeones" se basa en la obra homónima de Yoichi Takahashi, originalmente publicada como una historieta en 1981. La serie animada de 1983 no adaptó toda la historia, lo cual podría cambiar este 2018.

DATO

De momento, el nuevo anime "Super Campeones" no está disponible en América Latina. Los derechos para la región, vale resaltar, le pertenecen a Viz Media.