La nueva versión de "Super Campeones" lleva varias semanas de emisión, capturando la atención de los pequeños seguidores del fútbol y también la de los nostálgicos adultos que vieron la primera adaptación animada que tuvo el manga de Yoichi Takahashi.



El martes 8 de mayo se emite el sexto episodio y estos son los horarios de transmisión de "Super Campeones":



México: 11:35 a.m.

Perú: 11:35 a.m.

Ecuador: 11:35 a.m.

Colombia: 11:35 a.m.

Chile: 1:35 p.m.

Argentina: 1:35 p.m.

Japón: 1:35 a.m. (martes 1 de mayo)

De momento, no hay transmisión para América Latina y la serie se transmite únicamente por la señal de la cadena japonesa TV Tokyo; no obstante, los seguidores locales de Oliver y Benji tienen buenas noticias.

Esta semana se confirmó que "Super Campeones" llegará oficialmente a Latinoamérica a través de Cartoon Network. Asimismo, se informó que varios países de la región, entre ellos Perú, podrán ver los cuatro primeros capítulos en las salas de cine desde el 1 de junio.

- MÁS DATOS -

El manga de "Super Campeones" tiene como nombre original "Captain Tsubasa" y su primera entrega apareció en 1981, mientras que el anime se emitió dos años más tarde.

El manga tiene seis partes, siendo la última de estas "Captain Tsubasa: Rising Sun", que se publica desde 2013.